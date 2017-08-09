НАЗК хоче змінити алгоритм перевірки декларацій – Корчак

Національне агентство з питань запобігання корупції має намір змінити порядок проведення повної перевірки декларацій, написала у Facebook керівниця агентства Наталія Корчак. За її словами, НАЗК планує взяти до уваги рекомендації громадських організацій, зокрема, «Громадського люстраційного комітету», але не всі.

«Пропозиції в першу чергу стосуються критеріїв, за якими уповноважені особи НАЗК відповідно до вказаного Порядку, приймають рішення про початок перевірки. Маю на увазі підстави, за якими звернення заявників до агентства з вимогою перевірки декларації того чи іншого декларанта на основі викладених у зверненні доказів, фактично стають першоджерелами початку перевірки», – зазначила Корчак.

Система електронного декларування статків високопосадовцями є однією з вимог закону «Про запобігання корупції». Перший етап подання електронних декларацій завершився наприкінці жовтня 2016 року. Друга хвиля електронного декларування почалася 1 січня 2017 року і тривала до 1 квітня для службових і посадових осіб, які працюють в органах влади та місцевого самоврядування, у державних та комунальних установах, закладах і організаціях.

23 березня парламент ухвалив закон про необхідність електронного декларування також для антикорупційних активістів. Прихильники закону наголошують, що борці з корупцією мали б бути чисті перед законом, і в такому разі електронне декларування нічим їм не загрожує.

27 березня президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону щодо електронного декларування після зустрічі з громадськими активістами щодо цього документа. При цьому він заявив, що запропонує внести зміни до тих пунктів документа, які критикують.

В Адміністрації президента повідомили, що оскільки зобов’язання для заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з’являється лише з 2018 року, сторони домовилися створити робочу групу з метою опрацювання узгоджених змін до цього закону.

Зміни до закону, ухвалені Верховною Радою України в березні, активно критикувалися – зокрема, міжнародна неурядова організація із боротьби з корупцією Transparency International закликала владу України скасувати їх.

Закон розкритикувала і міжнародна правозахисна організація Freedom House, а міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch оприлюднила заявупро те, що такі законодавчі зміни можуть бути використані для покарання журналістів-розслідувачів і їхніх колег у боротьбі з корупцією.

Міжнародний фонд «Відродження» стверджує, що Україні загрожує перегляд міжнародної допомоги через зміни щодо е-декларування.

Натомість у Раді перед канікулами запропонували запровадити посилену звітність усіх громадських організацій.