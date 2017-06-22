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22 Червень 2017, Київ 22:15
Економіка

СБУ. Елітна нерухомість захисників економіки (розслідування)

Хоч СБУ всіляко намагається приховати за грифом таємності декларації не лише своїх секретних спецагентів, а й публічних працівників, «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») продовжують викривати розкішний спосіб їхнього життя.​ Після гучного розслідування про працівників управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, які заробляють на місяць в середньому 15 тисяч гривень, але їздять на авто в десятки тисяч доларів, журналісти програми придивилися до керівника цього підрозділу. Якою нерухомістю він володіє та чи може дозволити собі все це?

Деякі працівники управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки (одного з підрозділів СБУ), судячи з їхнього елітного автопарку, живуть «на широку ногу», хоча офіційно отримують порівняно скромні чиновницькі зарплати. Про це вже розповідали «Схеми», чим викликали бурхливу реакцію у СБУ.

«Схеми, якими опікується ця економічна контррозвідка, – одні з найбільших в Україні, оскільки пов’язані з валютною складовою – імпортом-експортом. Там – найкоштовніші речі, які взагалі є в нашій торговій країні: наприклад, поставки ліків чи харчів», – зазначає журналіст-розслідувач видання «Наші гроші» Юрій Ніколов.

Журналіст-розслідувач видання «Наші гроші» Юрій Ніколов переконаний, що в цьому управлінні можна непогано заробити
Журналіст-розслідувач видання «Наші гроші» Юрій Ніколов переконаний, що в цьому управлінні можна непогано заробити

Про те, як, працюючи у цьому управлінні, можна наповнити кишеню корупційними грошима, було підготовлено чимало журналістських розслідувань.

«Схеми заробітку, як і у всіх силовиків, абсолютно такі квадратні. Перше – створити проблеми і героїчно їх вирішувати, або порушити провадження і не довести його до кінця», – стверджує Ніколов.

Про одну з них, коли руками працівників цього управління в Україні заблокувався імпорт скрапленого газу (силами СБУ ринок зачистили під нового крупного гравця), розповідали і «Схеми».

Затримувати силовиків, власне, на самому отриманні неправомірної вигоди – це робота правоохоронців. Зокрема, і в самому СБУ мали б бути зацікавлені ловити «на гарячому» своїх нечистих на руку працівників.

Журналісти програми за допомогою доступних методів і надалі звертають увагу за невідомо звідки взяті численні предмети розкоші та елітну нерухомість службовців з СБУ.

Елітна нерухомість. Звідки гроші?

Сергій Конохов очолює економічне управління СБУ. Саме його підлеглі, як з’ясували раніше «Схеми», ведуть надто розкішний як для держслужбовця спосіб життя А що ж можна сказати про те, як живе сам Конохов, уся кар’єра якого пов’язана з СБУ? На чому, наприклад, він пересувається?

У 2015 році, згідно з офіційним реєстром МВС, службовець пересів на позашляховик Toyota Land Cruiser 200 вартістю близько 40 тисяч доларів.

Сергій Конохов, начальник управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ
Сергій Конохов, начальник управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ

До цього він володів автомобілем Lexus LX 570, який зараз на вторинному ринку коштує близько 50 тисяч доларів.

Не менше запитань і щодо нерухомості голови економічного управління СБУ. У січні 2014 року Конохов придбав у центрі Києва (на вулиці Костьольній, звідки до майдану Незалежності рукою подати) квартиру на 55 квадратів.

Будинок на Костьольній у центрі Києва, в якому Конохов придбав квартиру на 55 квадратів
Будинок на Костьольній у центрі Києва, в якому Конохов придбав квартиру на 55 квадратів

​На сайтах продажу нерухомості зазначається, що нині середня ціна на квартиру з подібним метражем тут – близько 150 тисяч доларів. А це – близько 4 мільйонів гривень. При цьому зарплата працівника СБУ навіть на керівній посаді не перевищує 30 тисяч гривень на місяць. Але Конохову якось вистачило не лише на цю квартиру. Сусіди кажуть: службовця знають, але він переїхав.

Через рік після купівлі вищезазначеної квартири – у 2015 році – керівник економічного управління СБУ придбав будинок на майже 300 квадратних метрів у селі Юрівка, що за кілька кілометрів від Києва. Наразі тут зводять багато солідних котеджів, а земельні ділянки коштують від півмільйона гривень за 10 соток.

Будинок під Києвом на майже 300 квадратів, який у 2015 році придбав Конохов
Будинок під Києвом на майже 300 квадратів, який у 2015 році придбав Конохов

Дані про це є у відкритому реєстрі: держслужбовець – єдиний власник двоповерхового будинку із гостьовим будиночком, невеличким спортивним майданчиком, теплицею та навіть ставком.

​У Сергія Конохова є молода дружина, яка, схоже, займається вихованням їхньої дитини і не має бізнесу. Що ж до колишньої дружини працівника СБУ, то, як встановили «Схеми», вона – також державний службовець, працює у держкомпанії «Укртрансгаз».

Звідки ж тоді гроші? Про це знімальна група хотіла запитати у самого начальника економічного управління СБУ, звертаючись до нього і з запитом, і телефоном. Після довгих вагань від інтерв’ю він таки відмовився, не захотівши відповідати на запитання про походження усього свого майна.

А у відповідь на запит «Схем» на ім’я голови СБУ Василя Грицака журналістам повідомили, що Сергій Конохов, як і всі, проходив внутрішню перевірку, і запитань до нього, мовляв, не виникло.

«Перевірка проводилась відповідно до закону України «Про очищення влади» органами ДФС України, в результаті чого стосовно них отримано позитивні відповіді», – йдеться у відповіді керівника управління СБУ із взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Олени Гітлянської.

Квартира в найдорожчому будинку Києва

Схоже, економічне управління СБУ віддавна слугує місцем для суттєвого покращення фінансового стану його працівників та керівництва. «Схемам» вдалось знайти елітне майно ще одного відомого діяча СБУ – Степана Грещука – який також зробив тут стрімку кар’єру, а донедавна очолював управління СБУ Києва та області.

Екс-очільник ГУ СБУ Києва та Київської області Степан Грещук
Екс-очільник ГУ СБУ Києва та Київської області Степан Грещук

У елітному житловому комплексі «Капітолій» у серці Києва – на Хрещатику – живуть переважно відомі та дуже багаті люди. Серед них – і Грещук. Це – клубний будинок на 48 квартир.

Елітний житловий комплекс «Капітолій», у якому мешкає Степан Грещук
Елітний житловий комплекс «Капітолій», у якому мешкає Степан Грещук

За останні півстоліття він – чи не єдиний новий будинок, зведений на центральній вулиці столиці і з якого відкривається чудовий вигляд на місто. У часи будівництва експерти визнавали його найдорожчим у Києві. А на сайтах продажу нерухомості ціни на квартири на верхніх поверхах зараз можуть сягати трьох мільйонів доларів.

У квітні 2017 року знімальна група «Схем» зафіксувала, як Степан Грещук виходить з під'їзду саме цього будинку, сідає в авто та їде на роботу в Головне управління СБУ Києва та області. ​

Саме туди й було спрямувано запит, в якому програма попросила надати майнову декларацію Степана Грещука за 2016 рік. Однак у відповідь, із посиланням на державну таємницю, журналістам надіслали тільки його стару паперову декларацію – за 2015 рік. У ній квартири на Хрещатику ані у користуванні, ані у власності немає. Перевірити, чи вказана вона за всіма правилами у його новій електронній декларації, може тільки НАЗК, коли після всіх процедур СБУ надасть йому допуск до держтаємниці, та Національне антикорупційне бюро у межах кримінального провадження.

На відміну від Сергія Конохова, Степан Грещук не став уникати зустрічі з журналістами. Запевняє, що вже у електронній декларації елітну квартиру вказав: «Звичайно, вказував, що я в ній проживаю. Я все вказав в декларації. В мене все в декларації відмічено, нічого не приховував, нічого не ховаю, все показую, що в мене є. Статків немає, маєтків немає, приватних будинків в мене немає».

На кого ж оформлена квартира на Хрещатику, в якій він мешкає? Як вдалося дізнатися, у 2012 елітну квартиру на верхньому поверсі будинку для багатіїв зареєструвала на себе Галина Яремчук із Львівської області. Розслідування «Схем» встановило: це – старша сестра Степана Грещука.

Звідки гроші на дорогу квартиру?

Тож журналісти вирішили запитати в самої жінки: звідки у неї десятки мільйонів гривень на квартиру в центрі Києва, в якій живе її брат із сім’єю. Для цього поїхали до села Черниця, що за 50 кілометрів від Львова, де зареєстрована у будинку Галина Яремчук. Але вдома її застати не вдалося.

Будинок під Львовом, у якому зареєстрована сестра Степана Грещука Галина Яремчук
Будинок під Львовом, у якому зареєстрована сестра Степана Грещука Галина Яремчук

Сам Степан Грещук переконує, що столична квартира коштувала його сестрі зі Львівщини не так вже й багато, але точні цифри йому, мовляв, невідомі: «Якщо за 3 мільйони євро купують, то я знайду можливість зв’язатися з сестрою і запропонувати їй, щоб вона дуже швидко продала цю квартиру, якщо хтось заплатить за неї хоч би 2 мільйони, хоч би півтора мільйони, хоч би мільйон».

Держслужбовець пояснює: його старша сестра – одноосібний власник квартири – працювала все життя і вирішила вкластися в нерухомість: «Звичайно, що навіть із сільськогосподарським виробництвом такі кошти не збереш, і не це малося на увазі. Наприкінці 1980-х, за Радянського союзу, було дуже вигідно вирощувати велику рогату худобу, свиней, курей, це все продавалося, держава скуповувала, при чому за досить серйозні гроші».

Екс-очільник ГУ СБУ Києва та Київської області Степан Грещук погодився поспілкуватися із журналістами і запевнив, що йому нема чого приховувати
Екс-очільник ГУ СБУ Києва та Київської області Степан Грещук погодився поспілкуватися із журналістами і запевнив, що йому нема чого приховувати

Грещук запевняє, що працювали всією сім’єю, і всі цим займалися: «Тоді ж були поїздки в Югославію. Люди заробляли в Польщі. Займалися в 1990-х роках масово торгівлею: і на Росію, і на крайню Північ, і усюди. Тобто багатьма питаннями вони займалися, вони кругом їздили, мали можливість отримати відповідну фінансову базу для свого подальшого розвитку».

– Чи правильно я розумію, що сім’я Галини Степанівни вирощувала худобу, займалися сільськогосподарським виробництвом, їздила на заробітки в інші країни і змогла купити квартиру на Хрещатику? – уточнює журналіст.

– Ні-ні-ні, абсолютно не так, я так не сказав, я сказав, що в різні етапи люди в своєму житті... І я вам підкреслив, що за це квартиру купити і заробити не можна було на той момент. Ця тема була актуальна 20 чи 25 років тому. Вони ніколи не сиділи склавши руки, вони працювали, заробляли. Достойно жили і підтримували своє помешкання, своїх дітей, тому я не хочу пхатися в їхні справи.

За час підготовки цього матеріалу президент Петро Порошенко провів кадрові перестановки у СБУ. Степана Грещука було звільнено з посади. Наразі він знаходиться у розпорядженні служби та чекає на нове призначення.

В самій СБУ відбулася чергова типова ротація: місце Степана Грещука на посаді очільника Київського управління СБУ обійняв Сергій Семочко, який до цього очолював Головнe управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері тієї ж таки економічної безпеки.

За грифом таємності, який СБУ поширює не лише на своїх секретних спецагентів, але й на публічних працівників, можна легко приховати їхню потенційну протиправну діяльність, яка веде до незаконного збагачення. Але обов’язок журналістів – проливати світло на справжній стиль життя держслужбовців, неспівмірний з їхніми офіційними доходами.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «СХЕМИ»:

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    Валерія Єгошина

    Журналіст програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та Першого Суспільного телеканалу України

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