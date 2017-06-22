СБУ. Елітна нерухомість захисників економіки (розслідування)

Хоч СБУ всіляко намагається приховати за грифом таємності декларації не лише своїх секретних спецагентів, а й публічних працівників, «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») продовжують викривати розкішний спосіб їхнього життя.​ Після гучного розслідування про працівників управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, які заробляють на місяць в середньому 15 тисяч гривень, але їздять на авто в десятки тисяч доларів, журналісти програми придивилися до керівника цього підрозділу. Якою нерухомістю він володіє та чи може дозволити собі все це?

Деякі працівники управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки (одного з підрозділів СБУ), судячи з їхнього елітного автопарку, живуть «на широку ногу», хоча офіційно отримують порівняно скромні чиновницькі зарплати. Про це вже розповідали «Схеми», чим викликали бурхливу реакцію у СБУ.

«Схеми, якими опікується ця економічна контррозвідка, – одні з найбільших в Україні, оскільки пов’язані з валютною складовою – імпортом-експортом. Там – найкоштовніші речі, які взагалі є в нашій торговій країні: наприклад, поставки ліків чи харчів», – зазначає журналіст-розслідувач видання «Наші гроші» Юрій Ніколов.

Про те, як, працюючи у цьому управлінні, можна наповнити кишеню корупційними грошима, було підготовлено чимало журналістських розслідувань.

«Схеми заробітку, як і у всіх силовиків, абсолютно такі квадратні. Перше – створити проблеми і героїчно їх вирішувати, або порушити провадження і не довести його до кінця», – стверджує Ніколов.

Про одну з них, коли руками працівників цього управління в Україні заблокувався імпорт скрапленого газу (силами СБУ ринок зачистили під нового крупного гравця), розповідали і «Схеми».

Затримувати силовиків, власне, на самому отриманні неправомірної вигоди – це робота правоохоронців. Зокрема, і в самому СБУ мали б бути зацікавлені ловити «на гарячому» своїх нечистих на руку працівників.

Журналісти програми за допомогою доступних методів і надалі звертають увагу за невідомо звідки взяті численні предмети розкоші та елітну нерухомість службовців з СБУ.

Елітна нерухомість. Звідки гроші?

Сергій Конохов очолює економічне управління СБУ. Саме його підлеглі, як з’ясували раніше «Схеми», ведуть надто розкішний як для держслужбовця спосіб життя А що ж можна сказати про те, як живе сам Конохов, уся кар’єра якого пов’язана з СБУ? На чому, наприклад, він пересувається?

У 2015 році, згідно з офіційним реєстром МВС, службовець пересів на позашляховик Toyota Land Cruiser 200 вартістю близько 40 тисяч доларів.

До цього він володів автомобілем Lexus LX 570, який зараз на вторинному ринку коштує близько 50 тисяч доларів.

Не менше запитань і щодо нерухомості голови економічного управління СБУ. У січні 2014 року Конохов придбав у центрі Києва (на вулиці Костьольній, звідки до майдану Незалежності рукою подати) квартиру на 55 квадратів.

​На сайтах продажу нерухомості зазначається, що нині середня ціна на квартиру з подібним метражем тут – близько 150 тисяч доларів. А це – близько 4 мільйонів гривень. При цьому зарплата працівника СБУ навіть на керівній посаді не перевищує 30 тисяч гривень на місяць. Але Конохову якось вистачило не лише на цю квартиру. Сусіди кажуть: службовця знають, але він переїхав.

Через рік після купівлі вищезазначеної квартири – у 2015 році – керівник економічного управління СБУ придбав будинок на майже 300 квадратних метрів у селі Юрівка, що за кілька кілометрів від Києва. Наразі тут зводять багато солідних котеджів, а земельні ділянки коштують від півмільйона гривень за 10 соток.

Дані про це є у відкритому реєстрі: держслужбовець – єдиний власник двоповерхового будинку із гостьовим будиночком, невеличким спортивним майданчиком, теплицею та навіть ставком.

​У Сергія Конохова є молода дружина, яка, схоже, займається вихованням їхньої дитини і не має бізнесу. Що ж до колишньої дружини працівника СБУ, то, як встановили «Схеми», вона – також державний службовець, працює у держкомпанії «Укртрансгаз».

Звідки ж тоді гроші? Про це знімальна група хотіла запитати у самого начальника економічного управління СБУ, звертаючись до нього і з запитом, і телефоном. Після довгих вагань від інтерв’ю він таки відмовився, не захотівши відповідати на запитання про походження усього свого майна.

А у відповідь на запит «Схем» на ім’я голови СБУ Василя Грицака журналістам повідомили, що Сергій Конохов, як і всі, проходив внутрішню перевірку, і запитань до нього, мовляв, не виникло.

«Перевірка проводилась відповідно до закону України «Про очищення влади» органами ДФС України, в результаті чого стосовно них отримано позитивні відповіді», – йдеться у відповіді керівника управління СБУ із взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Олени Гітлянської.

Квартира в найдорожчому будинку Києва

Схоже, економічне управління СБУ віддавна слугує місцем для суттєвого покращення фінансового стану його працівників та керівництва. «Схемам» вдалось знайти елітне майно ще одного відомого діяча СБУ – Степана Грещука – який також зробив тут стрімку кар’єру, а донедавна очолював управління СБУ Києва та області.

У елітному житловому комплексі «Капітолій» у серці Києва – на Хрещатику – живуть переважно відомі та дуже багаті люди. Серед них – і Грещук. Це – клубний будинок на 48 квартир.

За останні півстоліття він – чи не єдиний новий будинок, зведений на центральній вулиці столиці і з якого відкривається чудовий вигляд на місто. У часи будівництва експерти визнавали його найдорожчим у Києві. А на сайтах продажу нерухомості ціни на квартири на верхніх поверхах зараз можуть сягати трьох мільйонів доларів.

У квітні 2017 року знімальна група «Схем» зафіксувала, як Степан Грещук виходить з під'їзду саме цього будинку, сідає в авто та їде на роботу в Головне управління СБУ Києва та області. ​

Саме туди й було спрямувано запит, в якому програма попросила надати майнову декларацію Степана Грещука за 2016 рік. Однак у відповідь, із посиланням на державну таємницю, журналістам надіслали тільки його стару паперову декларацію – за 2015 рік. У ній квартири на Хрещатику ані у користуванні, ані у власності немає. Перевірити, чи вказана вона за всіма правилами у його новій електронній декларації, може тільки НАЗК, коли після всіх процедур СБУ надасть йому допуск до держтаємниці, та Національне антикорупційне бюро у межах кримінального провадження.

На відміну від Сергія Конохова, Степан Грещук не став уникати зустрічі з журналістами. Запевняє, що вже у електронній декларації елітну квартиру вказав: «Звичайно, вказував, що я в ній проживаю. Я все вказав в декларації. В мене все в декларації відмічено, нічого не приховував, нічого не ховаю, все показую, що в мене є. Статків немає, маєтків немає, приватних будинків в мене немає».

На кого ж оформлена квартира на Хрещатику, в якій він мешкає? Як вдалося дізнатися, у 2012 елітну квартиру на верхньому поверсі будинку для багатіїв зареєструвала на себе Галина Яремчук із Львівської області. Розслідування «Схем» встановило: це – старша сестра Степана Грещука.

Звідки гроші на дорогу квартиру?

Тож журналісти вирішили запитати в самої жінки: звідки у неї десятки мільйонів гривень на квартиру в центрі Києва, в якій живе її брат із сім’єю. Для цього поїхали до села Черниця, що за 50 кілометрів від Львова, де зареєстрована у будинку Галина Яремчук. Але вдома її застати не вдалося.

Сам Степан Грещук переконує, що столична квартира коштувала його сестрі зі Львівщини не так вже й багато, але точні цифри йому, мовляв, невідомі: «Якщо за 3 мільйони євро купують, то я знайду можливість зв’язатися з сестрою і запропонувати їй, щоб вона дуже швидко продала цю квартиру, якщо хтось заплатить за неї хоч би 2 мільйони, хоч би півтора мільйони, хоч би мільйон».

Держслужбовець пояснює: його старша сестра – одноосібний власник квартири – працювала все життя і вирішила вкластися в нерухомість: «Звичайно, що навіть із сільськогосподарським виробництвом такі кошти не збереш, і не це малося на увазі. Наприкінці 1980-х, за Радянського союзу, було дуже вигідно вирощувати велику рогату худобу, свиней, курей, це все продавалося, держава скуповувала, при чому за досить серйозні гроші».

Грещук запевняє, що працювали всією сім’єю, і всі цим займалися: «Тоді ж були поїздки в Югославію. Люди заробляли в Польщі. Займалися в 1990-х роках масово торгівлею: і на Росію, і на крайню Північ, і усюди. Тобто багатьма питаннями вони займалися, вони кругом їздили, мали можливість отримати відповідну фінансову базу для свого подальшого розвитку».

– Чи правильно я розумію, що сім’я Галини Степанівни вирощувала худобу, займалися сільськогосподарським виробництвом, їздила на заробітки в інші країни і змогла купити квартиру на Хрещатику? – уточнює журналіст.

– Ні-ні-ні, абсолютно не так, я так не сказав, я сказав, що в різні етапи люди в своєму житті... І я вам підкреслив, що за це квартиру купити і заробити не можна було на той момент. Ця тема була актуальна 20 чи 25 років тому. Вони ніколи не сиділи склавши руки, вони працювали, заробляли. Достойно жили і підтримували своє помешкання, своїх дітей, тому я не хочу пхатися в їхні справи.

За час підготовки цього матеріалу президент Петро Порошенко провів кадрові перестановки у СБУ. Степана Грещука було звільнено з посади. Наразі він знаходиться у розпорядженні служби та чекає на нове призначення.

В самій СБУ відбулася чергова типова ротація: місце Степана Грещука на посаді очільника Київського управління СБУ обійняв Сергій Семочко, який до цього очолював Головнe управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері тієї ж таки економічної безпеки.

За грифом таємності, який СБУ поширює не лише на своїх секретних спецагентів, але й на публічних працівників, можна легко приховати їхню потенційну протиправну діяльність, яка веде до незаконного збагачення. Але обов’язок журналістів – проливати світло на справжній стиль життя держслужбовців, неспівмірний з їхніми офіційними доходами.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «СХЕМИ»: