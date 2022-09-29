Журналістка «Схем» Валерія Єгошина перемогла на конкурсі «Честь професії» у спецномінації «Сльози окупанта»

Журналістка програми «Схеми» (Радіо Свобода) Валерія Єгошина здобула перемогу в професійному конкурсі «Честь професії». Її матеріал «Плеяда у*банів», «Путін – с*ка», «Шойгу – профан». Російські полковники обговорюють керівництво армії РФ» переміг у спеціальній номінації від Bihus.Info «Cльози окупанта».

Матеріал був оприлюднений 30 травня. «Схеми» отримали від одного з розвідувальних органів України ексклюзивні аудіозаписи, на яких російські полковники обговорюють керівників так званої «спецоперації» Росії в Україні. «Шойгу – полностью некомпетентный профан», «Путин – с**а, ёб***й пи***ас», «Дворников – вообще легенда по уе**нству», «наплодили целую плеяду лизоблюдов-уе**нов».

Також у розмові вони намагаються виправдати воєнні злочини армії РФ тезами російської пропаганди, які легко розвінчуються. Журналісти отримали дані, за допомогою яких вдалося ідентифікувати співрозмовників і підтвердити автентичність записів.

Валерія Єгошина – лауреатка нагороди «Top 30 Under 30» від KyivPost (2019). Переможниця Національного конкурсу розслідувальних робіт та спеціальних репортажів на Mezhyhirya Festival-2018. Переможниця конкурсу журналістських розслідувань ім. В. Сергієнка (2017 рік). Фіналістка низки українських та закордонних конкурсів журналістських робіт.

Лауреатом цьогорічного конкурсу «Честь професії» став і воєнний кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір. Його матеріал «Бій на Київщині: Українські військові пішли у контрнаступ» переміг у номінації «Найкраще новинне висвітлення резонансної події».

До короткого списку конкурсу «Честь професії» цього року потрапили сім матеріалів Радіо Свобода.