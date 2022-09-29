Воєнкор Радіо Свобода Мар’ян Кушнір став лауреатом премії «Честь професії»

Журналіст, воєнний кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

Його матеріал «Бій на Київщині: Українські військові пішли у контрнаступ» переміг у номінації «Найкраще новинне висвітлення резонансної події».

У матеріалі, оприлюдненому 10 березня цього року, йшлося про те, як українські військові спробували здійснити прорив у Київські області, де тоді концентрувалися російські сили.

Мар’ян Кушнір працює на Радіо Свобода з 2015 року, зараз він активно висвітлює події, пов’язані з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

У березні кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір, виконуючи редакційне завдання, постраждав внаслідок удару російських військ на Київщині – у нього діагностували контузію.

До короткого списку конкурсу «Честь професії» цього року потрапили сім матеріалів Радіо Свобода.