Сім матеріалів Радіо Свобода потрапили до короткого списку конкурсу «Честь професії»

Організатори професійного конкурсу «Честь професії» 13 вересня оприлюднили короткий перелік номінантів на нагороди цього року.
Загалом до переліку потрапили 52 матеріали в 13 номінаціях. Сім із них – матеріали Радіо Свобода (в тому числі три матеріали проєкту журналістських розслідувань «Схеми»).
Йдеться про номінації:
- «Найкраще новинне висвітлення резонансної події»:
- «Бій на Київщині: Українські військові пішли у контрнаступ» Мар’яна Кушніра
- «Ізюм зруйновано: люди тікають від російських обстрілів» Сергія Горбатенка, проєкт Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії»
- «Найкраще розслідування»:
- «Лобісти «Харківських угод» у владі Зеленського (розслідування)» Сергія Андрушка («Схеми»)
- «Найкраща публіцистика»:
- «Як Росія ховає своїх військових на Донбасі?» Ярослава Кречка, проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії
- Спеціальна номінація від Bihus.Info «Cльози окупанта»:
- «Давай там, українських баб ґвалтуй»: ідентифікований військовий РФ з дружиною із «плівок» СБУ», Валерія Єгошина, Марк Крутов, «Схеми»
- «Плеяда у*банів», «Путін – с*ка», «Шойгу – профан». Російські полковники обговорюють керівництво армії РФ», Валерія Єгошина, «Схеми»
- «Я бы им наркотики колола и уши отрезала». «Схеми» ідентифікували дружину військового РФ, яка готова катувати українських дітей», Валерія Єгошина, Георгій Шабаєв, «Схеми»
Переможців «Честі професії 2022» планують оголосити на Церемонії нагородження в онлайн-форматі наприкінці вересня.
Торік до короткого списку «Честі професії» потрапили п’ять матеріалів Радіо Свобода.
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