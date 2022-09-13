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Новини | Свобода слова

Сім матеріалів Радіо Свобода потрапили до короткого списку конкурсу «Честь професії»

Переможців «Честі професії 2022» планують оголосити на Церемонії нагородження в онлайн-форматі наприкінці вересня

Організатори професійного конкурсу «Честь професії» 13 вересня оприлюднили короткий перелік номінантів на нагороди цього року.

Загалом до переліку потрапили 52 матеріали в 13 номінаціях. Сім із них – матеріали Радіо Свобода (в тому числі три матеріали проєкту журналістських розслідувань «Схеми»).

Йдеться про номінації:

Переможців «Честі професії 2022» планують оголосити на Церемонії нагородження в онлайн-форматі наприкінці вересня.

Торік до короткого списку «Честі професії» потрапили п’ять матеріалів Радіо Свобода.

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