Сім матеріалів Радіо Свобода потрапили до короткого списку конкурсу «Честь професії»

Організатори професійного конкурсу «Честь професії» 13 вересня оприлюднили короткий перелік номінантів на нагороди цього року.

Загалом до переліку потрапили 52 матеріали в 13 номінаціях. Сім із них – матеріали Радіо Свобода (в тому числі три матеріали проєкту журналістських розслідувань «Схеми»).

Йдеться про номінації:

Переможців «Честі професії 2022» планують оголосити на Церемонії нагородження в онлайн-форматі наприкінці вересня.

Торік до короткого списку «Честі професії» потрапили п’ять матеріалів Радіо Свобода.