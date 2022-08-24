«Історія прихильна до свободи» – президент Радіо Свобода до Дня незалежності України

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай прокоментував шість місяців повномасштабної війни та День незалежності України 24 серпня.

«Я пишаюся надзвичайним внеском та величезними особистими жертвами, на які пішли наші українські і російські журналісти протягом останніх шести місяців, аби показати нашим аудиторіям брутальність та нелюдяність війни Кремля. Вони продовжують долати цензуру, погрози насильством та йти на персональні жертви щодня, аби висвітлювати історію за історією», – заявив він.

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Флай додав, що мільйони українців і росіян долучилися до аудиторії компанії протягом останніх місяців, і висловив вдячність за цю підтримку й довіру. Він зазначив, що Радіо Свобода планує й надалі висвітлювати ситуацію як на фронті, так і на окупованих територіях України і всередині Росії.

«Непохитна відданість нашої аудиторії незалежним медіа перед обличчям нестримної російської дезінформації є ознакою того, що цінності, за які вони борються, переможуть. Власний досвід Радіо Свобода за понад 70 років неодноразово показував, що історія прихильна до свободи. Український народ вкотре нагадує нам про цей фундаментальний факт», – йдеться в коментарі президента Радіо Свобода.

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24 серпня в Україні відзначають День Незалежності. Шість місяців тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. Від 24 лютого, за даними української сторони, Росія випустила по Україні понад три тисячі крилатих ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.