Байден привітав українців з Днем Незалежності та оголосив про надання Україні майже 3 мільярдів доларів

Президент США Джо Байден привітав українців з Днем Незалежності та оголосив про надання майже 3 мільярдів доларів військової допомоги Україні.

«Від імені всіх американців я вітаю народ України з Днем Незалежності. За останні півроку українці надихнули світ своєю надзвичайною мужністю та відданістю свободі. Вони рішуче та сильні протистояли повномасштабному вторгненню Росії в Україну. І сьогоднішній день – це не лише свято минулого, але й гучне підтвердження того, що Україна з гордістю залишається – і залишатиметься – суверенною та незалежною державою», – заявив він.



Байден також повідомив про надання США траншу допомоги у сфері безпеки.



«Близько 2,98 мільярда доларів США будуть надані через Ініціативу сприяння безпеці Україні. Це дозволить Україні отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси та радари, щоб забезпечити продовження оборони в довгостроковій перспективі», – сказав він.

За словами Джо Байдена, попри те, що сьогоднішній День Незалежності є «гірким для багатьох українців», але шість місяців невпинних атак лише зміцнили гордість українців «за себе, за свою країну та за тридцять один рік незалежності».

24 серпня в Україні відзначають День Незалежності. Шість місяців тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України.