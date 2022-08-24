Україна в День Незалежності отримає від США безповоротний грант у 3 млрд доларів – Марченко

Україна в День Незалежності отримає від США три мільярди доларів у вигляді безповоротного гранту, повідомив український міністр фінансів Сергій Марченко.

«У цей день є позитивні новини з фінансового фронту. Сьогодні отримаємо від Сполучених Штатів три мільярди доларів до державного бюджету у формі безповоротного гранту. Кошти надійдуть через механізм Світового банку. Вдячний нашим американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День Незалежності України», – написав Марченко у фейсбуці.

Напередодні західні агенції повідомили, що США 24 серпня оголосять про новий пакет безпекової допомоги для України на загальну суму близько 3 мільярдів доларів.

Цей транш стане найбільшим пакетом допомоги Україні, відколи шість місяців тому Росія розпочала повномасштабне неспровоковане вторгнення в Україну.