США 24 серпня можуть оголосити про нову військову допомогу Україні на 3 мільярди доларів

Очікується, що Сполучені Штати Америки оголосять про новий пакет безпекової допомоги для України на загальну суму близько 3 мільярдів доларів, повідомляють такі західні агенції як AP, Bloomberg і Reuters.

Адміністрація президента США Джо Байдена може зробити відповідну заяву вже 24 серпня, у ДеньНезалежності України, повідомив ЗМІ офіційний представник США.

Цей транш стане найбільшим пакетом допомоги Україні, відколи шість місяців тому Росія розпочала повномасштабне неспровоковане вторгнення в Україну.

Військова допомога США, у тому числі надання реактивних систем залпового вогню та гаубиць, відіграла важливу роль у тому, щоб допомогти Україні у боротьбі з військами Росії на східному фронті.

Офіційний представник США на умовах анонімності не повідомив, яку зброю буде передано Україні в рамках цього траншу.

США з 24 лютого надали Україні військову допомогу на суму 10,6 млрд доларів.

Крім того, 23 серпня Німеччина заявила, що незабаром відправить Україні зброю на суму понад 500 мільйонів євро.

Заяви США та Німеччини пролунали на тлі побоювань, що Росія може завдати ракетних ударів по українських містах 24 серпня, коли українці відзначають 31-у річницю Незалежності.