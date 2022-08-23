«Зима близько». Генсекретар НАТО закликає надалі підтримувати Україну у «війні на виснаження»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Захід має надалі підтримувати Україну у «війні на виснаження».



«Зима близько, зима буде важкою. І ми бачимо тепер, що війна йде на виснаження. Це боротьба волі, боротьба логістики, тому ми маємо далі підтримувати Україну, щоб вона могла перемагати як суверенна, незалежна нація», – сказав Столтенберг на саміті «Кримської платформи», який відбувається у режимі онлайн.



За його словами, «потужна, стабільна і незалежна» Україна – це запорука євроатлантичної безпеки.



«Наші країни НАТО підтримують суверенітет і територіальну цілісність України і ваше право боронити свою землю…Ми допомагаємо Україні боронитися, це її суверенне право, ми віддані партнерству з Україною уже давно. Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно буде», – наголосив він.

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«Кримська платформа» – це ініційований Україною міжнародний консультаційно-координаційний формат, спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповідь на зростання загроз безпеці, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини і захисту жертв російського режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні.