Блакитно-жовта Даунінг-стріт і «Стефанія» від шотландської гвардії: Британія привітала Україну

У Великій Британії на честь Дня Незалежності України головний вхід до офісу прем’єр-міністра на Даунінг-стріт, 10 оздобили у кольорах українського національного прапора. Для цього використали жовті соняхи і блакитну гортензію.

«Сонях є національною квіткою України... Він став потужним символом стійкості та єдності для українців, які продовжують протистояти російській агресії. Велика Британія буде поруч з українськими друзями – зараз і в майбутньому», – йдеться у заяві, розміщеній на офіційній фейсбук-сторінці британського прем’єра Боріса Джонсона.

Сам Боріс Джонсон у вітальному зверненні до українців наголосив, що «ніколи ні на хвилину не сумнівався у перемозі України», тому що «немає на землі такої сили, яка б могла подолати патріотизм 44 мільйонів» її громадян.

На честь Дня Незалежності України у Великій Британії також прозвучала пісня «Стефанія», з якою гурт Kalush переміг цього року на Євробаченні: її виконав оркестр шотландської гвардії.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс також привітала українців зі святом. У своєму зверненні вона наголосила, що «захоплюється стійкістю та сміливістю українців навіть за таких жахливих обставин».

«Українці дають гідну відсіч ворогу. Нас це надихає і разом з нашими союзниками ми робимо все можливе, щоб допомогти цій боротьбі», – зазначила дипломатка.

24 серпня в Україні відзначають День Незалежності. Шість місяців тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. Від 24 лютого, за даними української сторони, Росія випустила по Україні понад три тисячі крилатих ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.