Джонсон привітав українців з Днем Незалежності: жодна сила не зможе подолати патріотизм українців

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав Україну з Днем Незалежності та заявив, що ніколи не сумнівався у її перемозі.

«Сьогодні незалежність України знову під загрозою. Її народ бореться зі мужністю, щоб захистити свої будинки та свої сім'ї та зберегти право вирішувати свою долю у власній країні. Я ні на секунду не сумнівався, що Україна переможе у цій боротьбі, бо жодна сила на землі не зможе подолати патріотизм 44 мільйонів українців», – заявив британський прем'єр у відеозверненні, оприлюдненому у його твіттері.

За його словами, скільки б це не тривало, Британія підтримуватиме Україну та надаватиме всю можливу військову, економічну та гуманітарну допомогу.

«Одного разу Україна пройде це випробування та здобуде перемогу, і коли цей момент настане, ми в Британії, ще більше пишатимемося бути друзями України. Слава Україні!» – наголосив Джонсон.

24 серпня в Україні відзначають День Незалежності. Шість місяців тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України.