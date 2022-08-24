Генсекретар НАТО в День Незалежності: Україна переможе

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, вітаючи українців із Днем Незалежності, заявив, що Україна переможе у війні, яку проти неї веде Росія, і може розраховувати на НАТО стільки, скільки потрібно.

«У День Незалежності України я віддаю шану хоробрим українським жінкам і чоловікам, які борються за свою свободу і свою країну. НАТО підтримує Україну з моменту її незалежності, і ви можете продовжувати розраховувати на НАТО скільки завгодно. Україна переможе!», – написав Столтенберґ у твітері.

У своєму відеозверненні генсекретар НАТО процитував Тараса Шевченка: «Дорогі українці, дорогі друзі, ваш великий поет Тарас Шевченко писав: «Та не однаково мені, як Україну злії люде. Присплять, лукаві, і в огні. Її, окраденую, збудять... Ох, не однаково мені». Не однаково і НАТО», - сказав Столтенберґ.

Тим часом, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер наголосив, що українці «фундаментально змінили сучасні бойові дії».

«Із вашим стратегічним баченням і практичною тактичною майстерністю ви знову і знову переграєте вашого супротивника. Російськи сили не мають гадки, за що вони воюють. Ви знаєте! Ви боретеся за саму цивілізацію. Ваша сила та стійкість вразили світ. Ми бачимо це на прикладі українського солдата, який підірвав себе разом з Генічеським мостом, щоб не допустити просування російських військ. Ми бачимо це в тому, з якою блискавичною швидкістю й ефективністю українські військові опановують нові озброєння», – йдеться у вітанні Бауера, яке цитує український Генштаб.

Він також висловив упевненість у тому, що Україна «може перемогти у цій війні». «І Україна буде переможцем у цій боротьбі! І Ви можете розраховувати на підтримку НАТО на кожному кроці цього шляху! Слава Україні!», – сказав Бауер.

24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Крім того, сьогодні виповнюється рівно пів року від початку повномасштабного російського вторгнення.