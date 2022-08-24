У британській розвідці розповіли, чого досягла Росія за шість місяців війни

Британська розвідка заявила, що через шість місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну значного прогресу Росії досягти не вдалося.

«Наступ на Донбасі має мінімальний прогрес, і Росія очікує великої контратаки України. В оперативному плані Росія відчуває нестачу боєприпасів, техніки й персоналу. Бойовий дух у багатьох військових частинах низький, і стан армії значно погіршився. Дипломатична влада Росії послабилась, а її довгострокові економічні перспективи – похмурі. Через шість місяців війна Росії виявилася і дорогою, і стратегічно шкідливою», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Великої Британії.

«Сьогодні – 31-ша річниця Незалежності України. Від 2014 року президент Путін намагався застосувати поєднання сили і дипломатії примусу, щоб посилити й зміцнити вплив Росії в Україні та втручатися в її суверенні справи», – нагадали в розвідці.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну шість місяців тому, 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

Проте, за даними західних розвідок, російські успіхи на Донбасі є обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ через сильний опір України.

Влада України останніми днями попереджала, що українці мають бути вкрай обережними, оскільки війська РФ можуть готувати жорстокі атаки до Дня Незалежності. США також заявили, що мають дані розвідки про те, що Росія планує найближчим часом здійснити нові удари по цивільній інфраструктурі України і державних об’єктах.