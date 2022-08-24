Біля узбережжя Криму маневрують 10 російських кораблів – ОК «Південь»

Біля берегів окупованого Криму перебувають десять кораблів російського Чорноморського флоту, повідомило у ніч на 24 серпня оперативне командування «Південь».

«Корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до десяти маневруючих вздовж кримського узбережжя одиниць. Серед них – чотири ракетоносії, один з яких підводний, споряджені 28 ракетами типу «Калібр», в готовності до завдавання ракетного удару по всій території України», – йдеться в повідомленні.

Влада останніми днями попереджала, що українці мають бути вкрай обережними, оскільки війська РФ можуть готувати жорстокі атаки до Дня Незалежності України. США також заявили, що мають дані розвідки про те, що Росія планує найближчим часом здійснити нові удари по цивільній інфраструктурі України і державних об’єктах.

У вечірньому зверенні 22 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти України, наближається вже до 3,5 тисяч.