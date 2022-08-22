Зеленський назвав «нахабством» ініціативу РФ про скликання Радбезу ООН щодо ситуації на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський розкритикував ініціативу Росії, яка звернулася до Ради безпеки ООН з вимогою провести 23 серпня засідання щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

«Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається вже до 3,5 тисяч. Удари російської артилерії просто неможливо порахувати – настільки їх багато, настільки вони інтенсивні. І при цьому держава-терорист ще не припиняє гратися з міжнародними структурами і вкотре має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС», – сказав Зеленський у відеозверенні.

Він подякував тим, хто просуває у світі необхідність юридично визначити Росію «державою-терористом».

«Це рішення все одно зʼявиться – раніше чи пізніше, і питання лише в тому, скільки ще життів Росія встигне забрати, поки удари у відповідь від міжнародної спільноти не стануть справді відчутними для тих, хто відповідальний за цей терор», – сказав Зеленський.

Раніше сьогодні стало відомо, що Росія звернулася до Ради безпеки ООН з вимогою провести 23 серпнязасідання щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Російська Державна дума також заявила, що 25 серпня проведе засідання для обговорення «загрози безпеці Запорізької АЕС».

Минулого разу Росія ініціювала скликання Ради безпеки ООН 11 серпня.

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Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.