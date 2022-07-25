До чого може призвести мілітаризація Росією Запорізької АЕС? У який спосіб РФ планує постачати електроенергію із захопленої ЗАЕС до окупованого Криму чи російських регіонів? Ці та інші питання обговорювали в проєкті Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Національна компанія «Енергоатом» 16 червня на своїх сторінках у соціальних мережах повідомила , що російські окупаційні сили планують перевести ЗАЕС під контроль компанії «Росатом» з 1 вересня цього року.

, що російські окупаційні сили планують перевести ЗАЕС під контроль компанії «Росатом» з 1 вересня цього року. В «Енергоатомі» спростували можливість втілення цього наміру Росії та зазначили, що Запорізька АЕС працює і працюватиме в енергосистемі України, а її тимчасове захоплення російськими військовими жодним чином не означає передачі електростанції Росії.

21 липня компанія «Енергоатом» повідомила, що російські військові розмістили мінімум 14 одиниць важкої воєнної техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку в машинному залі першого енергоблока Запорізької АЕС.

«Невдовзі Україні може не вистачити електроенергії»

Узимку Україні, можливо, не вистачить електроенергії та знадобиться її імпорт із Європейського союзу. Про це йдеться в матеріалі видання «РБК-Україна» . За даними медіа, у холодний період українська система з експорту електроенергії до Європи може перейти на імпорт, збільшивши для цього технічні можливості. Брак електроенергії, вірогідно, складе до 1,5 гігаватів (ГВт).

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів виданню, що на сьогодні виведені з експлуатації або перебувають у зоні окупації близько 10 гігаватів (ГВт) ліквідних потужностей електрогенерації.

У коментарі «Новинам Приазов’я» Омельченко зазначив, що дефіцит електроенергії може виникнути, в першу чергу, через окупацію Запорізької атомної електростанції.

Окупована Запорізька АЕС – це близько 30% реальної ліквідної потужності української енергетичної системи

«Це – найбільша в Європі атомна станція, вона має шість атомних реакторів загальною потужністю в шість гігаватів. Це дуже багато – близько 30% реальної ліквідної потужності української енергетичної системи. Не треба забувати, що в нас ще під окупацією чи зруйновані, чи в зоні бойових дій перебуває низка теплових станцій. Це – Запорізька, Курахівська, Вуглегірська, Луганська, Слов'янська ТЕС. Тому насправді ситуація достатньо складна не тільки з паливом, але й з потужностями», – зазначив Омельченко.

За словами фахівця з енергетики, Росія хоче зруйнувати енергетичну інфраструктуру, щоб Україна не могла вдало перезимувати. Тоді Росія змогла б нав’язати свої переговорні позиції, вважає експерт.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова також зазначив, що Росія вже намагається налаштувати всі технологічні процеси на Запорізькій АЕС під свої потреби.

Україна має зробити все можливе й неможливе, щоб звільнити Енергодар у найближчі місяці

«Будуються нові електромережі, якими Росія планує забезпечувати, зокрема, Крим та частину окупованої території. Ці плани, безумовно, йдуть всупереч українським інтересам, тому Україна має зробити все можливе й неможливе, щоб звільнити Енергодар у найближчі місяці. Це було б вагомим кроком для забезпечення енергетичної безпеки в цей осінньо-зимовий період», – висловився Омельченко.

Як повідомляє оператор Запорізької АЕС українська компанія «Енергоатом», станція працює об'єднано з енергетичною системою України, яка синхронізована з європейською. Це означає, що наразі Росія не може постачати електроенергію в окупований Крим чи до російських регіонів.

«Перетворюють АЕС на військову базу та використовують її як щит»

Запорізька АЕС була захоплена російськими військами 4 березня. Під окупацією перебуває й місто-супутник ЗАЕС – Енергодар. У компанії «Енергоатом», яка контролює всі робочі атомні станції країни, неодноразово заявляли, що російські сили перетворюють ЗАЕС на військову базу та використовують її як щит.

За інформацією «Енергоатому», арсенал розташований у безпосередній близькості до головного оливобака. Там є легкозаймиста олива, що охолоджує парову турбіну. Ба більше, там міститься вибухонебезпечний водень, який використовують для охолодження генератора.

У повідомленні підприємства йдеться, що російська військова техніка унеможливлює доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до енергоблока №1. Отже, ризик пожежі багаторазово зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним. У компанії застерігають, що займання у машинній залі може статися через випадкову детонацію боєкомплекту.

В «Енергоатомі» зазначили, що вкотре звернулися до міжнародної спільноти із закликом вжити заходів для якнайшвидшого звільнення Запорізької АЕС, щоб гарантувати безперебійну та безпечну роботу станції.

Начальник відділення аналізу безпеки Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Дмитро Гуменюк розповів, що загалом в Україні експлуатуються 15 енергоблоків. Вони є безпечними у мирний час, але не розраховані на воєнні дії.

ЗАЕС витримає падіння невеликого літака, але військові дії проєктом не передбачалися

«Вони проєктувалися з великими запасами до зовнішніх та внутрішніх подій – затоплення чи падіння невеликого літака можуть витримати, але військові дії проєктом не передбачалися», – зазначив Гуменюк.

Експерт повідомив, що у випадку вимкнення ЗАЕС від української енергетичної системи наслідки можуть бути непередбачуваними. В умовах знеструмлення потрібно охолоджувати атомні реактори. Для цього на станції передбачені дизельні генератори. Чи є для них паливо на ЗАЕС та чи можна його туди привезти – не відомо, розповів Гуменюк.

Загроза ядерної катастрофи

Як приклад того, що може статися в разі вимкнення реактора від енергопостачання, енергетик Гуменюк навів події на японській атомній станції «Фукусіма-1».

Це – загроза не тільки Енергодару, це – загроза Європі як мінімум, якщо відбудеться велика аварія

«Враховуючи те, що ми у Європі, то це – загроза не тільки Енергодару, це – загроза Європі як мінімум, якщо відбудеться велика аварія з важким пошкодженням активної зони, з плавленням. Це буде, якщо станеться втрата електроживлення», – пояснив Гуменюк.

Він зазначив, що розміщення військової техніки у машинній залі Запорізької атомної електростанції становить небезпеку.

Це може призвести до сценарію з Фукусімою, Чорнобилем

«У машинному залі розташовані турбіна та паропроводи, які відводять тепло. Внаслідок вибуху відбувається пошкодження паропроводу, втрачається тепловідведення, втрачається пара, та активна зона не може охолоджуватися. Це може призвести до важкого пошкодження і сценарію з Фукусімою, Чорнобилем (станціями «Фукусіма-1» та ЧАЕС – ред.)», – повідомив Гуменюк.

Виконувач обов’язків голови – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков зазначив, що окупація ЗАЕС Росією, розташування там військової техніки та вибухівки – «безпрецедентний випадок».

«Будь-яке детонування, вибух, втручання в роботу енергоблока чи пошкодження систем ядерного реактора загрожують ядерною катастрофою як для України, так і для світу, – попереджає він. – Також окупація Запорізької АЕС унеможливлює постачання необхідних деталей та запчастин для безпекових систем електростанції, які час від часу потребують заміни. Крім того, тепер неможливо здійснити роботу з відпрацьованим ядерним паливом і радіаційними відходами у зв'язку з тим, що заборонене транспортування цих речей в умовах воєнних дій».

Олег Коріков також наголошує, що у випадку можливої аварії на ЗАЕС російські військові не дозволять Україні провести вчасні заходи з порятунку населення.

Російське лобі в МАГАТЕ і «ядерний тероризм»

На думку начальника відділення аналізу безпеки Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Гуменюка, МАГАТЕ «продовжує вдавати, що станція під контролем, у безпечному стані, тому що українські фахівці забезпечують роботу АЕС». Він зазначив, що керівні посади в агентстві обіймають росіяни.

Вони захопили ядерний об'єкт та вели там військові дії. Були обстріли тренажерного центру

«Перше, що їм потрібно – звернути увагу Росії на те, що вони порушують усі можливі закони, пов'язані з ядерною та радіаційною безпекою. Тобто вони захопили ядерний об'єкт, ядерну установку, та вели там військові дії. Були обстріли тренажерного центру. Вони чинять тиск на персонал», – розповів Гуменюк.

Виконувач обов’язків голови – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Коріков висловив сподівання, що МАГАТЕ посприяє деокупації АЕС.

«Впевнений, що МАГАТЕ зможе відіграти свою важливу роль та переконати керівництво «Росатому» та Росії звільнити Запорізьку АЕС від військових формувань, техніки, боєприпасів та припинити фактично ядерний тероризм», – наголошує Олег Коріков.