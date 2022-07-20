Обстріли з «ядерної фортеці». Як Росія намагається зірвати контрнаступ ЗСУ на півдні?

Дві людини загинули, ще дев’ятеро поранені внаслідок обстрілу Нікополя Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню «Град», що стався проти ночі 20 липня. Серед постраждалих – четверо дітей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Останніми днями російська армія інтенсивно обстрілює Нікополь з окупованих Енергодару та Запорізької АЕС, що розташовані через річку Дніпро.

Чому російська армія обстрілює Нікополь на Дніпропетровщині? Якою є гуманітарна ситуація у місті? Що відбувається на захопленій російськими військами Запорізькій атомній електростанції? Ці та інші питання обговорювали в проєкті Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Російські військові обстрілюють місто Нікополь Дніпропетровської області з території захопленої Запорізької АЕС. Про це 15 липня повідомив президент компанії « Енергоатом » Петро Котін . За його словами, на ЗАЕС завозиться нова російська техніка, зокрема ракетні комплекси, з яких обстрілюють місто Нікополь.

» . За його словами, на ЗАЕС завозиться нова російська техніка, зокрема ракетні комплекси, з яких обстрілюють місто Нікополь. Зранку 16 липня російські військові випустили по Нікополю відразу близько 50 ракет. Від обстрілу постраждали місцеві жителі та їхні помешкання. Про це розповів голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко . За його словами, ракети випустили з систем «Град», близько половини з них влучили у багатоповерхівки.

. За його словами, ракети з систем «Град», близько половини з них влучили у багатоповерхівки. 17 липня російські військові знов атакували місто та сусідні населені пункти з реактивних систем залпового вогню. Під удар потрапили житлові квартали та міська інфраструктура. Вранці 18 липня від української влади стало відомо, що російські окупаційні сили випустили у бік Нікополя понад 60 снарядів .

та сусідні населені пункти з реактивних систем залпового вогню. Під удар потрапили житлові квартали та міська інфраструктура. Вранці 18 липня від української влади стало відомо, що російські окупаційні сили . Російські військові порушили норми безпеки та зайшли до радіаційної зони ЗАЕС. Про це 19 липня у своєму телеграм-каналі повідомив ​ «Енергоатом».

норми безпеки та зайшли до радіаційної зони ЗАЕС. Про це 19 липня у своєму телеграм-каналі ​ «Енергоатом». За даними енергетичної компанії, 18 липня російські військові силоміць відібрали у двох співробітників станції перепустки та, скориставшись ними, зайшли на «брудну» естакаду і до радіаційної зони блока №2 ЗАЕС. За інформацією «Енергоатому», окупанти могли рознести радіаційні частинки на своєму одязі будівлею та прилеглою територією, наразивши на безпеку персонал станції.

на своєму одязі будівлею та прилеглою територією, наразивши на безпеку персонал станції. У результаті обстрілу Нікополя у ніч на 20 липня загинули дві людини, дев’ятеро – поранені. За словами голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, вщент зруйновані три приватні будинки, ще десяток був пошкоджений.

Три роки (!) дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з «Градів»

«Російська орда не припиняє терор Нікопольського району. Умисно обстріляли з «Градів» житловий квартал у Нікополі. Випустили понад 30 реактивних снарядів. Попередньо двоє людей загинули, дев’ятеро – поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них – четверо дітей. Найменшому пораненому – усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з «Градів», – написав він у телеграмі.

«Ворог бачить нас у бінокль»

Мер Нікополя Олександр Саюк 19 липня звернувся до жителів міста. Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та розповів про масштаби руйнувань .

«Влучили у два промислових підприємства, є пошкодження, руйнації. Було влучення у три житлових будинки. На щастя, постраждалих і вбитих немає», – відзвітував міський голова.

Почастішали випадки залпів із ракетних систем безпосередньо біля проммайданчика Запорізької атомної станції

Мер Енергодару, міста-супутника ЗАЕС, Дмитро Орлов зазначив, що російські військові можуть використовувати станцію як своєрідну «фортецю», оскільки розуміють, що ЗСУ не будуть обстрілювати територію ядерного об’єкта у відповідь.

«Останні два-три дні, зі слів місцевих жителів, особливо вночі, почастішали випадки агресії та залпів із ракетних систем безпосередньо біля проммайданчика Запорізької атомної станції. Така прикра поведінка військових – черговий приклад ядерного тероризму», – зазначив міський голова.

Орлов розповів, що останнім часом російські військові поводяться агресивніше як з місцевими жителями, так і зі співробітниками електростанції. Окупанти, каже, почали вільно пересуватися всіма приміщеннями ЗАЕС, чого раніше не було.

Озброєні люди заходять до персоналу, який оперативно управляє ядерними установками

«Зараз цей психологічний бар’єр вони перейшли. Й тепер озброєні люди заходять до персоналу, який оперативно управляє ядерними установками. Вони до цього моменту навіть не заходили до персоналу в технологічних приміщеннях, приміщеннях для приймання їжі. Зараз також цим нехтують і самовільно гуляють територією об’єкта, по всіх приміщеннях і санітарно-захисної зони, й контрольованої зони», – повідомив Орлов.

Житель Нікополя, голова благодійного фонду «Україна – справедлива країна» Дмитро Осика розповів, що російська армія обстрілює Нікополь не лише з території Запорізької АЕС.

«Ворог обстрілює наше місто з Енергодару, Кам’янки, Водяного з протилежного берегу (Дніпра –​ ред.), до якого від нас чотири-п’ять кілометрів. По Каховському водосховищу ворог завдає ударів з ракетної та реактивної артилерії. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, пошкоджені приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури. Усе я назвати не можу, але там і школа, і училище, і лікарня», – розповів житель міста.

Ми бачимо ворога – він бачить нас у бінокль. Ми бачимо виліт з того берега Дніпра – і через кілька секунд починається бомбардування міста

Наш співрозмовник зазначив, що протягом попередніх місяців російські військові не обстрілювали Нікополь.

«Ми бачимо ворога – він бачить нас у бінокль. І наразі існує велика небезпека саме тому, що це артилерія «Град» і тривалість польоту до нас (складає – ред.) п’ять–шість секунд. Тобто ми бачимо виліт з того боку (берега Дніпра – ред.) – і через кілька секунд починається бомбардування міста. Наші системи оповіщення населення не можуть працювати так, як у великих містах, бо ворог до нас дуже близько», – пояснив Осика.

За словами нікопольця, гуманітарної кризи в місті немає. Військова адміністрація, пояснює, розв’язує питання оборони, а міська влада забезпечує роботу комунальників, медиків та рятувальників.

Голова благодійного фонду також розповів, що останнім часом у місті збільшується кількість переселенців, зокрема з окупованих Херсонщини та Донбасу. За його інформацією, для тимчасового перебування Нікополь обрали близько 14 тисяч українців.

Паніка серед людей дуже схожа на ту, яка була на початку березня, коли російські війська тільки зайшли до Енергодару

Головна редакторка громадської організації «Прихист», жителька Нікополя Ганна Целуйко повідомила, що обстріли вражають один із районів міста. Вона додала, що з міста знову пустили евакуаційні потяги. Нікополь полишають не лише місцеві жителі, але і переселенці з окупованих частин Донбасу та Херсонщини.

«Паніка серед людей є. Вона дуже схожа на ту, яка була на початку березня, коли російські війська тільки зайшли до Енергодара та на атомну (електростанцію – ред.) На вулицях дійсно стало досить мало людей, але аптеки, супермаркети, магазини працюють», – повідомила Целуйко.

Наразі гатять по одному району, постраждало близько 15 багатоповерхівок

За словами редакторки, 18 липня повітряна тривога у Нікополі тривала 19 годин.

«Наразі гатять по одному району, постраждало близько 15 багатоповерхівок. У людей повибивало вікна, в одному будинку повністю зруйнований п’ятий поверх. Ракета пробила п’ятий поверх і стелю на четвертому поверсі. Це було в ніч на 16 липня. Там ми маємо двох загиблих – це пара пенсійного віку. Також близько 30 будинків приватного сектору постраждали», – розповіла жителька Нікополя.

Крім житлових будинків, постраждали школа та училище. В останньому навчаються і живуть діти, які не мають батьків. Постраждалих серед них немає.

Спортивна зала замість бомбосховища

Жителька Нікополя, головна редакторка громадської організації «Прихист» Целуйко також розповіла, що ночувала з дітьми в спортивній залі, бо в місті немає справжніх бомбосховищ. У переліку укриттів, які оприлюднила міська влада, є школи, бібліотеки та житлові будинки.

Тимчасова евакуація – на жаль, поки єдиний практичний вихід саме для Нікополя

Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що жителям Нікополя варто подбати про тимчасову евакуацію з міста.

«Евакуація – це поки що найкращий спосіб захисту дітей та літніх людей, які не можуть самостійно спуститися в бомбосховища. Та й бомбосховищ у нас, скажімо відверто, не так уже й багато. Тому, я думаю, тимчасова евакуація – на жаль, поки єдиний практичний вихід саме для Нікополя», – наголосив Жирохов.

Редакція програми «Новини Приазов’я» звернулася до Нікопольської міської територіальної громади з проханням прокоментувати ситуацію і надати жителям рекомендації щодо евакуації, але відповіді ми не отримали.

Як ЗСУ відповідатимуть на обстріли Нікополя?

Військовий експерт Жирохов зазначив, що Збройні сили України готують контрнаступ на південному напрямку, але російські військові про це знають і намагаються протидіяти.

На те, що вогонь ведеться із Запорізької АЕС, вогнем відповідати ні в якому разі не можна

Жирохов розповів, що ЗСУ завдають ударів у відповідь, але по об’єктах логістики та інфраструктури. Серед уражених об’єктів – Антонівський міст у Херсоні та Каховська ГЕС.

«На те, що вогонь ведеться із Запорізької АЕС, вогнем відповідати ні в якому разі не можна. Приблизно така ж ситуація, як з ракетними обстрілами. Ми можемо тільки якось ховатися від них або посилювати ППО», – пояснив військовий експерт.

На думку Жирохова, звільнення Енергодару чи Херсону найближчим часом не відбудеться.

Говорити, що найближчим часом буде звільнений Херсон або Енергодар – я б не став

«У нас недостатня кількість західної зброї та недостатня кількість підготовлених розрахунків, якщо ми говоримо про ті ж HIMARS або якусь артилерію 155-го калібру. Якісь (контрнаступальні –​ ред.) дії будуть і будуть найближчим часом, але говорити, що буде звільнений Херсон або Енергодар – я б не став», – зауважив військовий експерт.

За його словами, стратегія Генштабу ЗСУ полягає в уникненні вуличних боїв. Головна мета – оточити противника, який, аби уникнути потрапляння у котел, сам швидко відступатиме. На думку Жирохова, план військової операції буде розроблений таким чином, щоб перерізати логістичні лінії та змусити російську армію відійти самостійно.

Президент компанії «Енергоатом» Котін зазначив, що раніше була пошкоджена лінія зв’язку між Запорізькою ТЕС та Нікополем, але вона поновлена. Він додав, що на території ЗАЕС перебувають близько пів тисячі російських солдатів, а також важка техніка та вибухівка.

Котін заявив, що досі чекає реакції від МАГАТЕ . За його словами, МЗС України направляє туди ноти, але заяв про звільнення території Запорізької атомної електростанції МАГАТЕ не робить. Утім, ядерно-радіаційна безпека контролюється «Енергоатомом» і станція працює на енергосистему України.

Україна готується до деокупації південних територій, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков виданню The Times, опублікованому 10 липня. За словами міністра, українська сторона накопичує мільйонну бойову силу, оснащену західною зброєю. Резніков сказав, що президент Володимир Зеленський доручив українським військовим повернути окуповані південні території. Міністр оборони наголосив, що «політично це дуже потрібно для країни». За словами Резнікова, Генеральний штаб Збройних сил України зараз складає перелік необхідного на фронті, а Мміністерство оборони намагається цим забезпечити.

виданню опублікованому 10 липня. За словами міністра, українська сторона накопичує мільйонну бойову силу, оснащену західною зброєю. Резніков сказав, що президент доручив українським військовим повернути окуповані південні території. Міністр оборони наголосив, що «політично це дуже потрібно для країни». За словами Резнікова, Генеральний штаб Збройних сил України зараз складає перелік необхідного на фронті, а Мміністерство оборони намагається цим забезпечити. Українська влада продовжує закликати жителів окупованої Херсонщини намагатися виїхати з регіону або ж підготувати укриття на випадок бойових дій. 8 липня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала жителів окупованих районів Херсонської і Запорізької областей евакуюватися всіма можливими способами, зокрема через окупований Крим. Це потрібно, щоб дати можливість Збройним силам України звільнити окуповану частину півдня від армії Росії. Вона додала, що українські військові будуть деокуповувати ці території, і «це будуть великі бої».