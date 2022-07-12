«Завдання – деокупувати південь». Які завдання стоять перед новими очільниками влади Херсонщини?

Що відомо про виконувача обовʼязків голови Херсонської ОДА Дмитра Бутрія? Які завдання постали перед ним на цій посаді? Які функції виконує замість викраденого мера Херсона Ігоря Колихаєва виконувачка обов'язків Галина Лугова? Чи готові жителі окупованої частини Херсонщини терміново евакуюватися з регіону, як до того закликає українська влада? Все це з'ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Україна готується до деокупації південних територій, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков виданню The Times, опублікованому 10 липня. За словами міністра, українська сторона накопичує мільйонну бойову силу, оснащену західною зброєю. Резніков сказав, що президент Володимир Зеленський доручив українським військовим повернути окуповані південні території. Міністр оборони наголосив, що «політично це дуже потрібно для країни». За словами Резнікова, Генеральний штаб Збройних сил України зараз складає перелік необхідного на фронті, а міністерство оборони намагається цим забезпечити.

виданню опублікованому 10 липня. За словами міністра, українська сторона накопичує мільйонну бойову силу, оснащену західною зброєю. Резніков сказав, що президент доручив українським військовим повернути окуповані південні території. Міністр оборони наголосив, що «політично це дуже потрібно для країни». За словами Резнікова, Генеральний штаб Збройних сил України зараз складає перелік необхідного на фронті, а міністерство оборони намагається цим забезпечити. Українська влада продовжує закликати жителів окупованої Херсонщини намагатися виїхати з регіону або ж підготувати укриття на випадок бойових дій. 8 липня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала жителів окупованих районів Херсонської і Запорізької областей евакуюватися всіма можливими способами, зокрема через окупований Крим. Це потрібно, щоб дати можливість Збройним силам України звільнити окуповану частину півдня від армії Росії. Вона додала, що українські військові будуть деокуповувати ці території, і «це будуть великі бої».

Ірина Верещук закликала жителів окупованих районів Херсонської і Запорізької областей евакуюватися всіма можливими способами, зокрема через окупований Крим. Це потрібно, щоб дати можливість Збройним силам України звільнити окуповану частину півдня від армії Росії. Вона додала, що українські військові будуть деокуповувати ці території, і «це будуть великі бої». 9 липня президент України Зеленський підписав указ про звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації і призначив тимчасового виконувача обов'язків Дмитра Бутрія.

«Вирішальне завдання» для нового очільника

Дмитро Бутрій не нова людина для Херсонщини.

Відомо, що у 2015 році його обрали депутатом обласної ради від Блоку Петра Порошенка. У 2020 Бутрій став депутатом обласної ради від «Слуги народу». Політик раніше працював у Херсонській обласній державній адміністрації директором департаменту економічного розвитку та торгівлі, заступником, першим заступником і виконувачем обов'язків голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Також був радником голови Херсонської облради. У Херсонській ОДА Бутрій опікувався питаннями децентралізації.

У коментарі «Новинам Приазов'я» Бутрій розповів, що на новій посаді буде займатися гуманітарними питаннями, а також забезпеченням жителів Херсонщини заробітними платами й соціальними виплатами. Крім того, посадовець зазначив, що цілковито сприятиме ЗСУ в реалізації їхніх завдань, а «звільнення Херсонщини є першочерговим і вирішальним завданням». Також він перелічив проблеми, з якими стикаються люди.

Звільнення Херсона і Херсонщини, це першочергове завдання, яке вирішить потім все інше

«Найбільша проблема нагальна це звичайно звільнення Херсона і Херсонщини, це першочергове завдання, яке вирішить потім все інше. От сьогодні головне – фінансове забезпечення, виплати. Окупанти повідключали інтернет, попереключали на своїх провайдерів, тобто, вони всіма способами пробують витіснити гривню, вводять рублеву зону. Вони на сьогодні приймають усіма можливими способами, залякуваннями, тортурами, введення інтеграцію Херсонської області в Росію. Але відразу скажу, що це слабо вдається – наші люди, вони були, є і будуть справжніми українцями і громадянами України», – зазначив чиновник.

Бутрій зауважив, що «зелені коридори» для евакуації жителів Херсонщини так і не працюють, тому люди виїжджають з регіону самостійно через Василівку та окупований Крим.

«Запастися їжею та водою на тиждень»

Тим часом повноваження Херсонського міського голови тимчасово виконуватиме секретарка міської ради Галина Лугова. Про це йдеться у розпорядженні, підписаному нею 6 липня, повідомила Херсонська міська рада.

У розпорядженні йдеться, що оскільки «міський голова Ігор Колихаєв не може зараз виконувати свої повноваження, бо його викрали російські військові, до них тимчасово приступає Лугова. Вона виконуватиме повноваження міського голови до звільнення Колихаєва».

У коментарі «Новинам Приазов'я» Лугова розповіла, що зараз займається підготовкою необхідних документів і виготовленням електронних ключів для здійснення виплат підпорядкованим Херсонській міській раді підприємствам, закладам освіти і охорони здоров'я, а також іншим установам.

Лугова повідомила, що разом із новим очільником Херсонської ОДА Бутрієм працює над організацією евакуації жителів Херсонщини. За її словами, виїзд мирних жителів «розв'яже руки українським військовим», щоб вони могли більш вільно пересуватися по місту.

Люди мають забезпечити укриття і підвальні приміщення підготувати, запастися водою, їжею

Разом із тим, посадовиця зазначила, що допомоги потребують ті місцеві жителі, які не мають фінансових можливостей виїхати з регіону самостійно. Жителів окупованої частини Херсонщини, які змушені там залишитися, Лугова закликала облаштувати укриття і зробити запаси їжі та води.

«Я знаю у багатьох є різні приводи, змушені залишаться приковані до ліжка батьки, онкохворі – є різні життєві ситуації, які не дозволяють залишити місце. Люди мають забезпечити укриття і підвальні приміщення підготувати, запастися водою, їжею, принаймні на 5-7 днів, щоб вони відчувалися в більш-менш безпечному місці. Ну а тим, хто вирішив їхати, зараз будемо допомагати, зараз над цим працюємо», – повідомила в.о. голови Херсона.

«Б'ють по живому і неживому».

На території Високопільської громади Бериславського району Херсонської області, яка вже протягом тривалого часу перебуває в зоні активних бойових дій, ситуація ще більше загострилася, розповіла «Новинам Приазовʼя» голова громади Галина Шостак-Кучмяк.

Окупанти усіма видами і калібрами зброї нищать, що залишилося на цей момент – житлові будинки, інфраструктуру

«Наша українська армія, наші ЗСУ почали, я так розумію, наступ на ворога і тому активізувалися бойові дії. Що роблять окупанти: вони б'ють туди, де заходять в наші населені пункти і звільняються. Окупанти усіма видами і калібрами зброї нищать, що залишилося на цей момент – житлові будинки, інфраструктуру. І взагалі вони не дивляться на те, що там є мирні жителі, не зважають на це і б'ють по всьому, і живому, і неживому», – розповіла голова громади.

Вона також повідомила, що останнім часом все більше людей намагаються залишити окуповану територію, навіть попри небезпеку, пов'язану з обстрілами і замінуваннями.

«Не у всіх є такі реально гарні підвальні приміщення. І люди не витримують і виходять, хто як може. Звичайно, самовиходом. Наскільки потужні обстріли ведуться, що люди тікають. Люди виходять так, щоб окупанти їх не бачили. Люди ховаються, знаходять стежки, доріжки, деякі йдуть навіть ризикуючи по тих дорогах, що можливо можуть бути і заміновані, бо не мають виходу», – пояснила Шостак-Кучмяк.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Шалений тиск окупантів»

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський позитивно оцінив призначення Бутрія на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації.

«Він знає проблематику, яка є, він має зв'язок з Херсонщиною сьогодні. Стосовно Бутрія, я впевнений, що він має все необхідне – здібності, як особисті, так і досвід для того, щоб ефективно сьогодні виконувати свої обов'язки», – впевнений Соболевський.

Призначення на посаду виконувача обов'язків мера Херсона Лугової він теж вважає обґрунтованим. Соболевський зазначив, що таке рішення є оптимальним в порівнянні з альтернативою створення військово-цивільної адміністрації, яке потребує багато часу.

«Час сьогодні дуже велике значення має для наших людей, які залишаються там. І потрібно продовжувати підтримувати бюджетну сферу. Люди, які там залишаються, деякі працюють, деякі підприємства сьогодні фактично в простої», – зазначив Соболевський.

Посадовець закликав жителів окупованої частини Херсонщини поставитися серйозно до закликів влади виїжджати з регіону якомога швидше.

Жодна людина не може відчувати себе у безпеці, там просто жахливі гуманітарні умови, це буде тільки погіршуватися

«По-перше, дуже шалений тиск на наших людей з боку окупантів сьогодні. Жодна людина не може відчувати себе у безпеці, там просто жахливі гуманітарні умови, це буде тільки погіршуватися.

В нас велика проблема з лікарями. По-друге, ми розуміємо, що ЗСУ близько. Останнім часом наші хлопці дуже круто працюють, і є чим пишатись. І ми розуміємо, що масштаб буде тільки збільшуватись», – пояснив Соболевський.

«Потрібен керівник-символ»

Головний редактор херсонського видання «Мост» Сергій Нікітенко зазначив, що новий очільник области Бутрій «має належний політичний і управлінський досвід» для обіймання посади голови обласної державної адміністрації.

Журналіст назвав його «одним з найкращих фахівців у команді ОДА». Проте Нікітенко вважає доцільнішим призначення на цю посаду людини з військовим досвідом.

«Чи не доцільніше було б поставити на цю посаду військового, якій би був символом для тих, хто, особливо, залишився у Херсоні й тих, хто слідкує за Херсоном. Був би символом того, що Херсонщина на порядку денному стоїть саме як військова ціль. Мені здавалося, що б це було найкраще», – зауважив журналіст.

Зараз рівень довіри нижче дна і йому (Бутрію – ред.) доведеться поповнювати довіру не до себе особисто, а до влади

На думку Нікітенка, першочерговим завданням для нового очільника ОДА має бути налагодження комунікації з жителями Херсонської області.

«Всі 4 місяці обласна влада, так скажемо, провалила питання комунікації з людьми. Зараз рівень довіри нижче дна і йому (Бутрію – ред.) доведеться поповнювати довіру не до себе особисто, а до влади. Я не знаю чому цього ніхто не побачив раніше, що пан Лагута зруйнував все, що хоч щось було зроблено до нього. І пану Бутрію доведеться зараз над цим працювати», – пояснив Нікітенко.

Редакція «Новини Приазовʼя» готова надати можливість колишньому очільнику Херсонської ОДА Геннадію Лагуті прокоментувати заяви Сергія Нікітенка.

«Задача – утримання звільнених територій»

Політолог із Херсона Володимир Молчанов також схвально оцінює призначення Бутрія на посаду виконувача обов'язків голови Херсонщини. На його думку, важливим завданням для нового очільника є не лише забезпечення фінансування окупованої частини Херсонщини, а й утримання звільнених територій.

«Бюджетники ОТГ продовжують отримувати зарплати і 15% ПДФ йде в обласний бюджет. Це означає, що його треба переглянути. Виключити благоустрій, ремонти доріг, інші об'єкти великого будівництва, які сенсу ніякого не мають. Навпаки, включити кошти на допомогу інфраструктурну звільненим громадам. Аварійне відновлення, якихось важливих об'єктів», – підкреслив Молчанов.

Він вважає, що новий очільник найближчим часом може опікуватися також кадровими питаннями, які виникли в області. Адже є чисельні випадки викрадення голів територіальних адміністрацій або ж їх вимушеної співпраці з окупантами.

Молчанов зазначив, що масовий виїзд жителів з окупованої частини Херсонщини, до якого закликає влада, можливий лише у випадку організації «зелених коридорів».

Більше людей потерпає на лінії фронту, ніж на окупованих територіях саме безпосередньо від військових дій»

«Виїзд зменшується через інтенсивність військових дій. У самій Василівці небезпечно, тому що часто обстрілюють тих, хто евакуюється. Небезпека зараз більше не в тому, що люди не виїдуть – більше людей потерпає на лінії фронту, ніж на окупованих територіях саме безпосередньо від військових дій», – розповів Молчанов.

За його даними, наразі з окупованої території виїхали близько 400 тисяч херсонців.

Більша частина Херсонської області, включно з обласним центром, була окупована російськими військовими упродовж першого тижня повномасштабного вторгнення Росії.

Деякі підрозділи Збройних сил України, що обороняли регіон, були розбиті, деякі змушені були відступати перед чисельними колонами противника, який йшов з території анексованого Криму.

12 липня оперативне командування «Південь» прозвітувало, що українські штурмовики завдали ударів по складах боєприпасів військ РФ на Миколаївщині та Херсонщині.

У Генштабі ЗСУ раніше повідомили, що військові продовжують тактику завдання втрат російським військам, в тому числі у питанні їхнього забезпечення зброєю.