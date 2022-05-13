«Мертва хватка Кремля». Чи анексує Росія Херсонську область?

Що означає заява «заступника голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Кирила Стремоусова про «приєднання» регіону до Росії? Як відреагували на цю заяву в Кремлі? Чи зацікавлена Росія в анексії Херсонської області? Про це – в новому випуску програми проєкта Радіо Cвобода «Новини Приазов’я».

Призначені Росією керувати частково окупованою Херсонщиною заявили про намір увійти до складу Росії навіть без проведення псевдореферендуму. Про це 11 травня заявив так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Кирило Стремоусов. За його словами, «жодних ХНР на території Херсонської області створюватись не буде, «референдумів» не буде. Це буде один єдиний указ на підставі звернення керівництва Херсонської області до президента Російської Федерації, та буде прохання включити область до складу повноцінного регіону РФ».

За його словами, «жодних ХНР на території Херсонської області створюватись не буде, «референдумів» не буде. Це буде один єдиний указ на підставі звернення керівництва Херсонської області до президента Російської Федерації, та буде прохання включити область до складу повноцінного регіону РФ». У Кремлі того ж дня прокоментували цю заяву. Зокрема речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що «бути чи не бути такому зверненню, повинні вирішувати жителі регіону і визначати свою долю теж повинні вони». На думку Пєскова, «це питання, яке має бути чітко вивірене й оцінене юристами, тому що подібні доленосні рішення повинні мати чітку юридичну підставу, бути абсолютно легітимним, як це було у випадку з Кримом».

заявив, що «бути чи не бути такому зверненню, повинні вирішувати жителі регіону і визначати свою долю теж повинні вони». На думку Пєскова, «це питання, яке має бути чітко вивірене й оцінене юристами, тому що подібні доленосні рішення повинні мати чітку юридичну підставу, бути абсолютно легітимним, як це було у випадку з Кримом». Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру блогеру з Херсона у державній зраді, не вказуючи прізвища фігуранта, але на фото місцеві журналісти впізнали Кирила Стремоусова. Згідно з повідомленням прокуратури, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 15 років.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк 11 травня заявив : «Єдине звернення, яке можуть готувати так звані «гауляйтери» Херсонської області, – це прохання про помилування після вироку суду». Подоляк висловив упевненість, що «українська армія звільнить Херсон, які б «ігри слів» не вигадували російські окупанти».

: «Єдине звернення, яке можуть готувати так звані «гауляйтери» Херсонської області, – це прохання про помилування після вироку суду». Подоляк висловив упевненість, що «українська армія звільнить Херсон, які б «ігри слів» не вигадували російські окупанти». Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому призначена російськими військовими окупаційна адміністрація Херсонської області виступила із заявою про бажання включити регіон до складу Росії. Він переконаний, що для Путіна – це крайній сценарій, адже передбачає ескалацію.

Психологічний тиск на жителів

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що йому складно коментувати наміри призначених Росією так званих «керівників» Херсонщини про приєднання до Росії. За словами мера, жителі Херсона та Херсонської області «бачать себе виключно у складі України, і ніхто не має права ухвалювати за них таке доленосне рішення».

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань вважає, що всі заяви щодо приєднання Херсонщини до складу РФ не мають можливостей реалізації.

Херсон залишиться частиною України назавжди

«Якщо взяти слова Пєскова, на кшталт Криму, то там все проводилося через владу Криму і вони якраз хотіли зробити те саме з початку, але Херсонська область не дала їм такої змоги, коли прийняла рішення, що Херсон залишиться частиною України назавжди. Друга спроба була провести так званий «референдум», і його не вдалось провести й навіть підготувати, тому що херсонці не дали змоги їм показати навіть картинку проведення цього «референдуму». Постійні проукраїнські мітинги глушили будь-яке намагання окупантів створити картинку того, що їм тут раді, чи херсонці хочуть до когось приєднуватись. Третє – те що вони не мають абсолютно ніякої вертикалі. Навіть, призначаючи свої окупаційні режими влади, вони не змогли їх призначити по абсолютно всім районам і всім об'єднаним тергромадам Херсонської області», – сказав Хлань.

Він переконаний, що «окупанти не мають вертикалі влади для того, щоб організувати проведення референдуму чи організувати від всіх територіальних громад звернення хоча б до гауляйтера Херсонської області, щодо приєднання до Росії».



«Тобто всі заяви абсолютно не містять під собою можливості їх реалізації. Тому я думаю, то політично вмотивовані заяви для просування свого тезису що Росія назавжди. Вони почали його просувати десь тиждень назад, я розумію, від безсилля і від того, що вони нічого не можуть зробити в Херсонській області», – впевнений депутат.

Хлань вважає, що заяви про приєднання окупованої Херсонщини до Росії є «інформаційним вкидом для впливу на жителів регіону».

Це більше інформаційний вкид для психологічного тиску на жителів Херсонщини

«До речі дуже примітно, що цю заяву дає саме Стремоусов, у якого немає керівної посади. Він очолює «Комітет визволення Херсонщині». Що таке той комітет ніхто не розуміє. А гауляйтером Херсонської області призначили Володимира Сальдо, а він саме з цього питання взагалі відмовчується. Якщо казати про пінг-понг, то він взагалі незрозумілий і від Стремоусова, якій незрозумілу посаду займає. Тому, це більше інформаційний вкид для просування того тезису, психологічного тиску на жителів Херсонщини».

«Гра між різними групами впливу в Криму та Москві»

Регіональний представник Інституту масової інформації у Херсонській області Сергій Нікітенко стверджує, що Кирило Стремоусов, який поширює заяви про нібито «приєднання» до Росії, не має жодної підтримки серед жителів Херсонської області.

«Зрозуміло, що всі ці заяви були розповсюджені у ЗМІ і громадяни, переважно в соцмережах, обговорювали активно новину таку. З того, що я бачив і розмовляв з людьми, вони не панікують і вважають це більше черговою інформаційною провокацію. Стремоусов хоче постійно бути на слуху в ЗМІ і таким чином робить оці дурнуваті заяви», – сказав «Новинам Приазов’я» Нікітенко.

«Це людина в якої підтримка на рівні мінусовому. Він декілька разів брав участь у виборах і там його результати були мікроскопічними фактично. Зрозуміло, що він не представляє нікого окрім самого себе і своєї шизофренії і фактично не має ніякої підтримки серед херсонців це точно», – додав експерт.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів «Новинам Приазов’я», що Росія не може побудувати мережу окупаційних адміністрацій і запровадити свою податкову систему на Херсонщині, оскільки місцеві жителі продовжують чинити спротив російським військовим і не йдуть на співпрацю з ними.

«Для того, щоб оформити в якусь юридичну оболонку факт окупації їм потрібні адміністрації. За виключенням буквально кількох локацій, сформувати адміністрації вони не можуть, крім того, вони не хочуть утримувати, вони хочуть, щоб це якось саме себе фінансувало, але для цього також треба щось подібне на податкову систему, якось збирати гроші з людей, адмініструвати ці так звані податки. Цього всього не існує і тому вони не можуть нічого вибудувати. В першу чергу спротив херсонців і відсутність колаборантів», – каже Данилов.

Він вважає, що Росія зможе анексувати Херсонщину лише в тому випадку, якщо «виграє війну з Україною і знайде ресурси для адміністрування регіону».

Хочуть дорватися до потоків, які будуть іти і хто буде адмініструвати гроші, які будуть виділятися

«Мені здається, що це гра між різними групами впливу в Криму та Москві, які розглядають різні варіанти і хочуть дорватися до потоків, які будуть іти і хто буде адмініструвати гроші, які будуть виділятися буцімто в разі такого сценарію. Це перше, вони борються за це, як це все буде оформлено зокрема тому, що борються за потоки. Друге – це діагностика, як реагує Херсонщина, як реагує Київ, як реагує світ. І третє – мета таких заяв це деморалізація херсонців, їхнього спротиву, когось з активною позицією. Це підштовхне до виїзду, в когось опустяться руки, у когось почнеться паніка і це частина російського ІПСО по деморалізації мешканців області», – пояснив Данилов.

Коли ЗСУ звільнять Херсонщину?

Збройні сили України звільнили від російської армії приблизно 20 населених пунктів у Херсонській області. Про це 11 травня повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута. За його словами, основні бойові дії зараз тривають на кордонах із Дніпропетровською та Миколаївською областями.



20 деокупованих населених пунктів розташовані з боку Дніпропетровської області у трьох територіальних громадах – Високопільській, Нововоронцовській і Кочубеївській. Лагута також повідомив, що там, де це можливо, зараз налагоджують мирне життя, працюють державні органи України, виплачують пенсії, створено гуманітарні штаби.



Втім, російські військові можуть готуватися до поновлення наступальних дій на Херсонщині з метою захоплення усієї області найближчими днями. Про це 12 травня повідомили в Інституті вивчення війни. За його даними, «російська армія намагається зміцнити свої позиції на заході Херсонської області, взявши під контроль Брускинське та Велику Олександрівку». Ці населені пункти межують з Миколаївською областю та можуть допомогти їм атакувати цей напрямок.

Аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що Росія навряд чи планує проголошувати на окупованих територіях псевдореспубліки. Швидше за все, російська влада хоче безпосереднього приєднання окупованих українських територій до Росії.



Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив в коментарі для «Новин Приазов’я», що ЗСУ вже неодноразово стримували російську армію і не давали можливості реалізувати проголошені в Кремлі сценарії. Втім, Херсонська область залишається для російських військових важливою для подальших воєнних дій, – вважає експерт.

Херсон відіграє в цьому плані ключове значення. Тому, що це ключ до південної України з окупованого Криму

«Херсонщина якраз в цьому плані ключова, бо через Крим йде забезпечення і перекидання військ з Криму і це практично утримує все російське угруповання військ на півдні України, бо вони утримуються на 80-90% коштом логістики й забезпечення, яке йде з Криму окупованого. І тому відповідно Херсон відіграє в цьому плані ключове значення. Тому, що це ключ до південної України з окупованого Криму і зрозуміло, якщо і коли українські війська звільнять Херсонщину і відкинуть російські сили, вони просто не матимуть змоги», – зазначив Мусієнко.

На його думку, теоретично російські військові «ще матимуть змогу з Азовського напрямку перетягувати сили в обхід Маріуполя, але це було меншою мірою».

«Все ж вони підживлювали свою агресію в напрямку з окупованого Криму. Ну і, крім того це ще каховська ГЕС, те, що вони пропагандистські подають, як розв'язання проблеми з подачею води до окупованого Криму. Тому Херсон в цьому напрямку один з ключових. Щодо міста, то я допускаю, що так вони їм особливо і непотрібне, але саме територія, як плацдарм для потенційного поширення агресії надалі для них – це один із ключових пунктів», – каже експерт.

Олександр Мусієнко розповів, що українські військові зможуть звільнити південний регіон щойно накопичать необхідне для цього озброєння.

Немає сумніві, що ці наші території будуть звільнено, просто це складно, це непросто. Потрібно ще трошки почекати

«Наразі йде операція, щоб не дати російським військам просунутися далі та вийти на адміністративні межі Херсонщини, Миколаївщини і з Дніпропетровщини, де вони на північ хочуть це зробити, а далі як ми будемо отримувати все більше озброєння від наших західних партнерів і накопичимо їх, ці операції вони, звичайно, відбудуться. В мене навіть немає сумнівів, що ці наші території будуть звільнені, просто це непросто. Потрібно ще трошки почекати. Скільки? Тут я не дам прогнозів, бо це війна, процеси динамічні і тут важко передбачити», – додав експерт.

Прорахунки Кремля

Російський політолог і соціолог Ігор Ейдман вважає, що в російської влади немає єдиного бачення щодо діяльності в Херсонській області. На думку експерта, в Кремлі можуть бути зацікавлені в анексії регіону через його економічну привабливість. Але в такому випадку Росія зіткнеться з ще більш суттєвими санкціями, сказав політолог «Новинам Приазов'я».

За великим рахунком, вся ця авантюра з наступом – «захватническое наступление» 24 лютого, вона була розрахована на зовсім інший ефект

«Російська влада сама не знає, що робити з захопленими територіями. За великим рахунком, вся ця авантюра з наступом – «захватническое наступление» 24 лютого, вона була розрахована на зовсім інший ефект. Вона була розрахована на те, що їм вдасться буквально за кілька днів скинути владу в Україні, привести до влади якихось своїх маріонеток і далі зробити з України все, що вони хочуть – розпиляти, зробити своїм сателітом, там різні були проєкти», – зазначив Ейдман.

За його словами, вже видно, що у керівництва Кремля, «все пішло не по плану», армія РФ практично «не рухається» і не знає, що робити з вже захопленими територіями. Але Херсонська область є привабливою для окупантів через її «гарний економічний стан».

Для них міжнародне право нічого не значить, вони можуть анексувати, наприклад Херсонську область, тим паче мотивація така в них є

«Вони можуть з однієї сторони просто анексувати, бо для них міжнародне право нічого не значить, вони можуть анексувати, наприклад Херсонську область, тим паче мотивація така в них є. Тому, що на відміну від Донецької та Луганської областей Херсонська область з гарним економічним станом дісталась від України, розвинене сільське господарство, а вони тепер крадуть там зерно, а так би вони легально його вивозили й навіть заробляли, а Донецьку і Луганську області треба відновлювати, бо теоретично вони їх самі і зруйнували», – підкреслив Ейдман.

На думку політолога, анексія нових українських територій призведе лише до нових західних санкцій проти РФ.

Різні угрупування в Кремлі мають різні ідеї з приводу Херсонської області і між ними відбувається якась прихована пікіровка.

«Напевно різні угрупування в Кремлі мають різні ідеї з приводу Херсонської області і між ними відбувається якась прихована пікіровка. А зрозуміти, що буде далі ніхто не може, а рішення буде приймати як і завжди в Росії, її головний фюрер Путін», – певен російський політолог.

Ігор Ейдман зазначив, що позиції Росії у війні з Україною послаблюються, і російська влада прагне закріпитися на якомога більшій частині захоплених територій.

«У них немає шансів ніяких захопити Одесу і так далі. Ми бачимо, що від Харкова їх відбили, від Києва відбили і скажімо так, подальший розвиток подій, подальше продовження війни, воно посилює позицію України, бо вона отримує зброю все далі і далі від західних країн і послаблює позицію Росії, бо Росія ізольована, навіть Китай виступає за територіальну цілісність України», – пояснює російський політолог.

Він переконаний, що через те, що Росія буде витрачати і далі свою зброю, а поповнити не зможе, шансів на успіх немає.

«Але те, що вони вже захопили, вони вчепились мертвою хваткою, віддавати не хочуть, але що робити вони не знають. Для них би ідеально було б підписати з Україною мирний договір, в якому б Україна поступилась якимись територіями. Але Україна на це не піде, і вони напевно це почали розуміти. І тепер оці метушливі, різнопланові заяви, які роблять представники РФ, вони зайвий раз говорять про те, що в них немає планів, немає подальшого бачення подій», – переконаний політолог.