«Комунальний колапс та погіршення гуманітарної ситуації». Чого очікують на Херсонщині від окупаційних «керівників»?

Кого російські військові «призначили» «керівниками» в Херсонській області? Які наслідки може мати діяльність окупаційної «влади» і захоплення російськими військовими будівлі Херсонської міської ради? Як сприйняли жителі Херсону нову «адміністрацію», з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Російські військові ввечері 25 квітня захопили будівлю міської ради у Херсоні. Спочатку про це повідомили місцеві ЗМІ, згодом інформацію підтвердив у соціальних мережах голова міської ради Ігор Колихаєв.

За даними Колихаєва, до будівлі Херсонської міськради увійшли озброєні люди, забрали ключі й змінили охорону на свою. Також відомо, що з будівлі міської ради зняли українську символіку.

За фактом захоплення будівлі Херсонської міської ради обласна прокуратура порушила кримінальне провадження за статтею про «порушення законів та звичаїв війни».

26 квітня російські військові представили своїх окупаційних «керівників» Херсона та області. Так званим «головою обласної адміністрації» оголосили Володимира Сальдо , а «очільником міської» – Олександра Кобця. Про це, зокрема, у своєму зверненні повідомив чинний голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута. Він наголосив, що «призначення російських окупаційних сил є незаконними та нагадав про відповідальність за колабораціонізм.

, а «очільником міської» – Про це, зокрема, у своєму зверненні повідомив чинний голова Херсонської обласної військової адміністрації Він наголосив, що «призначення російських окупаційних сил є незаконними та нагадав про відповідальність за колабораціонізм. Після нового вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Сальдо опинився серед херсонських колаборантів, увійшовши до так званого «комітету порятунку за мир і порядок». У коментарі «Новинам Приазов’я» Геннадій Лагута повідомив, що зараз з’ясовують, хто такий Олександр Кобець. Єдине, що поки відомо – йому більше ніж 60 років, до 1991 року він жив у Херсоні.

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв у своєму зверненні в соцмережах розповів, що відмовився від співпраці з російськими військовими. Водночас таку пропозицію отримали інші співробітники міськвиконкому.

Ризики для комунальної сфери

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що російські військові контролюють не лише будівлю міської ради Херсону, а й роботу місцевого виконкому. На думку Соболевського, зараз у місті є ризик припинення роботи комунальних підприємств.

У будь-якому разі це погіршить стан справ в самому Херсоні, в першу чергу через можливе зупинення роботи комунальних підприємств міських

«Безумовно, в будь-якому разі це погіршить стан справ в самому Херсоні, в першу чергу через можливе зупинення роботи комунальних підприємств міських. Але я сподіваюсь, все ж таки, що життєдіяльність міста буде забезпечена і будемо надалі чекати ЗСУ, чекати звільнення Херсонської області», – сказав він.



Соболевський також зазначив, що нові так звані «призначення» окупантами «керівників» на Херсонщині були очікуваними. Втім, він сподівається, що за цим не послідує проведення «референдуму» на окупованій частині Херсонської області.

«Все це очікувано, на жаль. А щодо наслідків – ближче це до «референдуму» чи далі, тут складно сказати. Я все ж таки сподіваюся, що вони не будуть тут проводити жодних «референдумів», розуміючи, що підтримки населення у них тут практично немає, вона мізерна. Не мінімальна, а мізерна. Тому, кого б вони не поставили замість мерів, в будь-якому випадку люди від цього більше любити не будуть «русский мир», – вважає Соболевський.



Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що міськрада Херсону є останньою з будівель органів місцевої влади, яку захопили російські військові на окупованій ними території півдня. На думку депутата, росіяни не змогли відразу забезпечити життєдіяльність міста, тому до цього часу не заважали працювати команді міського голови Херсону.

Найдовше працювала за українським законодавством саме міськрада Херсону

«До цього моменту майже всі міські ради, всі об’єднані тергромади тим чи іншим способом або міських голів, чи голів громад тримали в ув'язнені, викрадали їх або змушували покинути своє робоче місце під дулами автоматів. Найдовше працювала за українським законодавством саме міськрада Херсону. На мою думку, окупанти не могли одразу забезпечити життєдіяльність міста, тому їхні «інтереси» збігалися з тим, що робив на своїй посаді Ігор Колихаєв, забезпечуючи життєдіяльність міста», – зазначив Хлань.

Окупант поставив крапку для того, щоб продемонструвати, що і місто, і область переходять під повний контроль

Він вважає, що після захоплення міськради російські окупаційні сили посилять інформаційний тиск на жителів Херсону, оскільки будуть готувати місто до відзначення травневих дат.

«Цим захопленням міської ради окупанти демонструють, що вже де-юре вони вважають повний контроль Херсонської області. Коментарі, які давав Колихаєв з окупованого міста, вони все ж були проукраїнського характеру. Окупант поставив крапку для того, щоб продемонструвати, що і місто, і область переходять під повний контроль, навіть інформаційний», – додав Хлань.

«Помста за спротив»

Політолог із Херсону Дементій Білий наголошує, що «російські військові чинили тиск» на представників міської влади від початку окупації міста. Захоплення будівлі міськради не стало несподіванкою для жителів Херсону, оскільки саме так окупанти діють і в інших містах півдня, розповів політолог.

Окупанти навіть забороняли прибирати тіла загиблих херсонців, які просто на вулиці лежали

«Це важливо розуміти, тобто постійний тиск був, постійно були спроби перешкоджати працювати комунальним підприємствам. Я хочу нагадати, що навіть на початку окупації, коли наші комунальники намагалися розв’язувати проблеми аварій, які виникли у ході вуличних боїв, то їм заважали це робити, окупанти навіть забороняли прибирати тіла загиблих херсонців, які просто на вулиці лежали. Тобто постійний тиск був і постійно було намагання впроваджувати свої заходи, але позиція органів місцевого самоврядування і міського голови, можливо, така прагматична позиція, що треба забезпечувати в обласному центрі життя великого міського господарства, вона до якогось часу зупиняла цих окупантів. Але усі розуміли, що раніше чи пізніше ця робота органів місцевого самоврядування може закінчитися», – розповів Білий.

Білий також розповів, що в місті Гола Пристань Херсонської області представники місцевої влади намагаються продовжувати працювати і здійснювати свої повноваження за українським законодавством, попри тиск російських військових і викрадення міського голови Олександра Бабича.

«Гола Пристань – це місто обласного значення у Херсонській області, і також прийшли окупанти, більше того, вони навіть вивісили над будівлею міської ради свій прапор, і там, до речі, уже кілька тижнів немає міського голови, якого захопили окупанти, і невідомо, що з ним зараз відбувається. Заступник міського голови заявила, що, незважаючи ні на що, ми будемо виконувати закони України, працювати, щоб міське господарство працювало. Тобто ось таку позицію зайняв голопристанський орган місцевого самоврядування. Я не знаю, що в них буде далі, але вони до останнього намагаються виконувати закони України та працювати в тому правовому полі законів України», – каже політолог.

Разом з тим, що буде у Херсоні, неможливо навіть уявити, підкреслив він.

Можемо вважати, що нас може чекати ще більша гуманітарна катастрофа

«Я вважаю, що ситуація дуже складна. Комунальне господарство у місті Херсоні, воно є дуже, дуже складним і потребує щоденної роботи і професіоналів, які працюють над цим, а в окупантів таких людей немає. І тому ми можемо вважати, що нас може чекати ще більша гуманітарна катастрофа. У нас може припинитися постачання води й світла. У нас можуть зупинитись транспорт, це такий найгірший сценарій, який може бути», – припустив Білий.

Політолог вважає, що захоплення будівлі міської ради Херсону може бути помстою російських військових жителям міста за спротив, який вони чинять.

«Окупанти, їх не цікавить життя окупованих територій. Вони виконують свої якісь військові завдання і, можливо, вони просто розлючені тим, що Херсон вже 2 місяці проявляє стійкість і демонстрував, що Херсон – це є Україна». Це, може, помста з боку окупантів, але нічого хорошого з цього не вийде і на Херсон чекають ще більші проблеми», – зазначив Білий.



Політолог із Херсону Володимир Молчанов вважає, що, окрім гуманітарної катастрофи, в місті можливі «провокації з боку російських військових».



«Звичайно, херсонці відреагували з острахом, більшість херсонців, це очевидно навіть для самих окупантів, що їх ненавидять. Звичайно, що для них це була сумна новина, хоча дехто відверто підозрював мерію в співпраці саме через те, що досі їм дозволяли сидіти там. Але у будь-якому разі це новина сумна, це черговий крок до того, щоб в Херсоні настала гуманітарна катастрофа», – сказав він.



На думку Молчанова, мітинги вже не будуть такими численними.

Це, дійсно, нелюдь, яка здатна не просто гумовими кулями стріляти, а вбивати

«Після Бучі (жителі міста свідчать про численні вбивства, насилля та зґвалтування російськими військовими під час окупації міста – ред.) ставлення до окупантів змінилося. Це вже не просто авторитарний, тоталітарний режим, який прийшов «звільняти» непрохано херсонців, а це, дійсно, нелюдь, яка здатна не просто гумовими кулями стріляти, а вбивати. Це вже зрозуміло, тому багато хто не піде, і після того, як стала відкритою інформація про те, кого затримували», – пояснив політолог.

Також Володимир Молчанов вважає, що у випадку співпраці працівників Херсонської обласної адміністрації з «призначеною» російською окупаційною владою бюджетні платежі в області можуть бути заблоковані.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.