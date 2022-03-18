Колаборанти на Херсонщині. Хто вони?

Хто вони, проросійські колаборанти? І як до них ставляться місцеві жителі? Хто ці люди, яких російські військові завели до адмінбудівель? Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов'я» дізнався, як російські сили після повномасштабного вторгнення в Україну намагаються окупувати владу на Херсонщині.

Активіст «русской весни» для Генічеська

Росія намагається встановити в містах Херсонської області окупаційний режим. У Генічеську і Новій Каховці, за повідомленнями місцевих жителів, з’явилися нові «керівники». 12 березня на сайті міської ради Генічеська Херсонської області, окупованого російськими військами, з’явилося повідомлення, що мер Олександр Тулупов «подав у відставку». Проте різні джерела повідомляють, що російські військові «призначили» «керівником» міста Геннадія Сивака з окупованого Росією українського Криму.

Як вдалося дізнатися з відкритих джерел «Новинам Приазов’я» Геннадій Сивак був активістом так званої «русской весни» у Криму в 2014 році, одним із ватажків захоплень адміністративних будівель під час окупації півострова, керівник регіонального відділення партії «Спас». За повідомленнями в ЗМІ, він також брав участь у боях у лавах угруповань бойовиків «ЛДНР», підтримуваних Кремлем. Член так званої «Спілки добровольців Донбасу».

16 березня 2022 року на своїй сторінці у фейсбуці він написав, що у Генічеську може бути «націоналізоване до муніципалітету міста» майно всіх, хто «кинув свій народ напризволяще, та всіх, хто перешкоджав налагодженню мирного життя».

Підтвердити чи спростувати інформацію стосовно «призначення» Сивака «керівником» Генічеська безпосередньо в нього не вдалося. Його публічні заяви стосовно цього відсутні.

«Люди без роботи та грошей, ходять як зомбі»

Зараз Генічеськ перебуває повністю під контролем російських окупантів. За повідомленнями жителів: люди – в паніці. Ширяться чутки, що нібито зняли гарнізон з міста і кинули під Каховку.

На вулицях люди є, але мітингувальників немає. Я так розумію, всі бояться

Про те, що у місті закінчуються запаси їжі та медикаментів, розповіла «Новинам Приазов’я» місцева жителька Марія: «Вже усі дуже злі, продуктів немає, грошей немає, готівки немає, роботи немає, просто люди ходять як зомбі. Стосовно мітингів нічого не можу сказати, бо нічого не чую, нічого не бачу в місті. На вулицях люди є, але мітингувальників немає. Я так розумію, всі бояться».



Як повідомили «Новинам Приазов’я» інші жителі міста, більшість магазинів – на межі закриття або вже зачинені, тому ще немає підвозу продуктів та товарів. Продукти, кажуть, можна купити тільки на місцевих ринках.

Так, гречка коштує 114 гривень за 900 грамів, картопля – 15 гривень за кілограм, хліб – від 9,50 до 17 гривень за буханець, цукор – 60 гривень за кілограм, соняшникова олія – 90 гривень, борошно – 35 гривень за кілограм, сіль – 30 гривень за кілограм, десяток яєць – 60 гривень.

Банкомати повністю пусті вже другий тиждень. Видача грошей в банках або в магазинах відсутня. Якщо і відбувається, то на всіх не вистачає, розповідають місцеві жителі. Лікарня працює в штатному режимі. У місцевих аптеках можна розрахуватися картками, але більшість потрібних ліків, кажуть, у них відсутні. Залишається також гострою проблема з паливом.

Комунальні служби Генічеська працюють в штатному режимі. Зі світлом та водопостачанням проблем немає, місто патрулюють місцеві охоронні агенції. Як повідомляють «Новинам Приазов’я» з Генічеська, місцеві жителі в більшості проявляють патріотизм – підтримують українську владу та ЗСУ. Хочуть найшвидшого повернення під контроль України.

Колаборанти Херсону. Хто вони?

Із 12 березня у мережі почала з'являтися інформація про спробу російських сил створити так звану «Херсонську народну республіку».

Інформацію про це проєкту «Новини Приазов'я» повідомив і депутат Херсонської обласної ради та колишній народний депутат України Сергій Хлань.

За його словами, йому зателефонували і представились «новою адміністрацією Херсонської області», запропонувавши співпрацю. Цю пропозицію Хлань категорично відкинув. Депутат додав, що дзвінок був здійснений з номера українського мобільного оператора, який вже передали до Служби безпеки України.

16 березня в мережі з'явилося відео зі зборів колаборантів у Херсонській обласній раді. Вони виступають за «налагодження відносин» із Росією. За інформацією з відео, колаборанти створили «комітет порятунку за мир і порядок». Його очільник Кирило Стремоусов заявив, що «регіон хоче налагодити з Росією торговельно-економічні та соціально-культурні зв’язки.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Собалевський підтвердив, що опубліковане відео засідання так званого «комітету порятунку» відбулося у приміщенні Херсонської обласної ради, у депутатській кімнаті.

Ми прекрасно розуміємо, що роблять картинку для російських ЗМІ

«Люди на цьому відео сказали, що вони тут збираються когось рятувати, співпрацювати з російською владою. Люди на цьому відео мають далеко не найкращу репутацію у Херсонській області. Практично у кожного – «букет» кримінальних проваджень, чинних або тих, що були у минулому. Ми прекрасно розуміємо, що роблять картинку для російських засобів масової інформації про те, що тут якесь псевдокерівництво області хоче з ними співпрацювати. І налаштоване до них позитивно», – пояснив він.

Так, на опублікованому відео серед членів цього «комітету», крім Кирила Стемоусова:

ексочільник міста з проросійськими поглядами Володимир Сальдо . У 2014 році він втік до Російської Федерації під час вторгнення до України. Там він давав коментарі російським пропагандистам.

. У 2014 році він втік до Російської Федерації під час вторгнення до України. Там він давав коментарі російським пропагандистам. Тетяна Кузьмич – підозрювана у держзраді проросійська активістка. У 2020 році вона була заарештована Херсонським міським судом, але 5 жовтня підозрювана вийшла з СІЗО під заставу. За даними СБУ, жінка була завербована російськими спецслужбами в анексованому Криму ще в 2015 році.

– підозрювана у держзраді проросійська активістка. У 2020 році вона була заарештована Херсонським міським судом, але 5 жовтня підозрювана вийшла з СІЗО під заставу. За даними СБУ, жінка була завербована російськими спецслужбами в анексованому Криму ще в 2015 році. Ігор Семенчев – ексголова Антонівської селищної ради, підозрюваний у корупції.

– ексголова Антонівської селищної ради, підозрюваний у корупції. Георгій Кальонов , який наразі перебуває в розшуку, а в 2014 році був затриманий співробітниками Управління СБ України в Херсонській області «за створення терористичної групи чи терористичної організації». Кальонов відомий тим, що очолював Херсонську обласну організацію маргінальної партії «Русское единство» й оголошувався СБУ в розшук у зв’язку з підозрою у зазіханні на територіальну цілісність України. За даними українського слідства, встановлено, що Георгій Кальонов забезпечував зброєю та вибухівкою бойовиків угруповань «Л/ДНР». Крім того, за даними слідства, організовував мітинги проросійського спрямування на території Херсону. У 2014 році після затримання правоохоронцями органу безпеки уряд РФ офіційно зробив запит на обмін Кальонова на полонених військовослужбовців Збройних сил України, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на території ОРДЛО. Також відомо, що Кальонов має близькі зв’язки з підконтрольним Росії головою окупованого Криму Сергієм Аксьоновим.

, який наразі перебуває в розшуку, а в 2014 році був затриманий співробітниками Управління СБ України в Херсонській області «за створення терористичної групи чи терористичної організації». Кальонов відомий тим, що очолював Херсонську обласну організацію маргінальної партії «Русское единство» й оголошувався СБУ в розшук у зв’язку з підозрою у зазіханні на територіальну цілісність України. За даними українського слідства, встановлено, що Георгій Кальонов забезпечував зброєю та вибухівкою бойовиків угруповань «Л/ДНР». Крім того, за даними слідства, організовував мітинги проросійського спрямування на території Херсону. У 2014 році після затримання правоохоронцями органу безпеки уряд РФ офіційно зробив запит на обмін Кальонова на полонених військовослужбовців Збройних сил України, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на території ОРДЛО. Також відомо, що Кальонов має близькі зв’язки з підконтрольним Росії головою окупованого Криму Дмитро Савлученко – активіст проросійської організації «Український вибір», який пов’язаний з проросійським українським політиком Віктором Медведчуком.

Згодом 17 березня в соцмережах з'явився допис Семенчева, який стверджує, що був затриманий: «Був затриманий і доставлений в будинок облради, забрали телефон, понад дві години вели допит, переглянули всі групи та чати, перевірили переписку та контакти. Посадили за стіл, Стремоусов почав діяти, нам запропонували виступити, Сальдо вперся, я теж відмовився. Потім мене відпустили, а Сальдо залишили. І «ввічливо» попередили… Тепер під загрозою мої близькі. Все це тому, що 13 березня ми фактично зірвали сценарій мітингу, а я сказав, що немає «ХНР» і над Херсоном – український прапор».

Помічниця Сальдо Ольга Співакіна повідомила у фейсбуці, що російські сили «примушують до співпраці ексочільника Херсону: «Зателефонував Сальдо щойно! Сказав, що його взяли та змусили. Після цього запису всіх відпустили та залишили тільки його одного. Тільки зараз дали телефон. Я спитала: «Чому затримали?». Відповідь: «Це наслідки 13 березня! Я уперся і від будь-якої співпраці відмовився». Розмова була перервана».

Зв’язатися із самим Сальдо та іншими членами зазначеного на відео «комітету», щоб отримати більш детальну інформацію, редакції на момент підготовки матеріалу не вдалося.

За фактом Створення псевдооргану влади на Херсонщині вже порушили кримінальне провадження, повідомляє Херсонська обласна прокуратура. За вчинене фігурантам загрожує позбавлення волі на термін 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна, заявили в прокуратурі.



Замість «ХНР»​ «прямий контроль» РФ

Про те, наскільки реальним є створення так званої «Херсонської народної республіки», редакція поцікавилася у юриста міжнародного права, експредставника президента України в АР Крим Бориса Бабіна. На його думку, в умовах активних бойових дій такий підхід не дуже зручний російській армії. Найпростіше для них – «прямий контроль над окупованою територією без жодних фейкових утворень», але і з цим в окупаційних сил є наявні проблеми.

Дуже мала кількість активних колаборантів і відмова бізнесу чи представників місцевої влади від активної співпраці з окупантами

«Перша проблема – це відсутність повної підтримки населення. Друга проблема – це дуже мала кількість активних колаборантів і відмова бізнесу чи представників місцевої влади від активної співпраці з окупантами. Для них це виявилося тим фактором, до якого вони не готові. Крім того, вони не можуть сьогодні забезпечити контроль над окупованою територією за рахунок кримських чи донецьких колаборантів, бо перші не дуже лояльні на думку агресора, а другі, м'яко кажучи, не здатні на функцію будь-якого управління. Тому на зараз у них ця дилема не вирішена. Вони поки концентруються на спробах формування хоч якихось фейкових структур. Адже місцева влада або відмовляється співпрацювати з ними, або через певний час просто припиняє роботу фізично. І тому вони сьогодні шукають вихід із цієї ситуації. Звісно, що все це тимчасово. Це все припиниться після деокупації Херсонщини українськими військами», – зазначив Бабін.

Тезу про те, що зараз агресору складно створити в Херсоні так звану «ХНР», підтверджує і Херсонський політолог Володимир Молчанов: «Це масовий опір громадян, всіх верст, навіть колишніх проросійських, проукраїнських, які стимулюють владу, але вони бачать, що суспільної підтримки співробітництва с окупантами немає взагалі, і тому так чи інакше, незалежно від попередніх поглядів, повинні без масового середньої ланки управлінців, у них нічого не вийде».

Молчанов стверджує, що російські сили, попри окупацію Херсона, місто не контролюють.

«Херсон живе своїм життям, хоча і в блокаді. Вони не взяли під контроль надання комунальних послуг, банківську сферу, освіту. Нічого з цього немає, нічого неможливо уявити собі навіть. Люди, які жили у свободі, вони не стануть робити те, що зараз робиться в Росії, Білорусі, Криму, ОРДЛО. Вони не переналаштуються, наші люди будуть чи чинити спротив, або мовчки ігнорувати всі забаганки окупантів. До того ж, у них немає конкретних планів», – додав політолог.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня, обстрілюючи багатоповерхівки.

Невдовзі після того до місцевої ОДА зайшли окупанти, однак голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута заявив, що адміністрація області не полишила своїх обов’язків.

Також під контроль російських окупантів повністю потрапили Нова Каховка, Генічеськ.

У Херсоні регулярно відбуваються велелюдні акції з українською символікою, де місцеві жителі протестують проти окупаційного режиму.

Масштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації». Наразі з обласних центрів окупований тільки Херсон, однак російська влада зайшла до кількох менших міст на півдні та сході України. Згодом почали з’являтися повідомлення про переслідування та викрадення проукраїнських активістів, журналістів та представників місцевої влади на територіях, контрольованих російськими військами.