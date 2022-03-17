Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

На Херсонщині окупаційні сили Росії агітують місцеве населення вступати до «поліції» – ЗСУ

У Херсонській області ЗСУ зафіксували перебування співробітників поліції Краснодарського краю Росії та окупованого Росією українського Криму

На Херсонщині окупаційні сили Росії агітують місцеве населення вступати до лав «поліції». Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Крім підрозділів російських збройних сил, у Херсонській області зафіксовано перебування співробітників поліції Краснодарського краю та тимчасово окупованого росіянами Криму. Оперативні групи ФСБ здійснюють каральні функції», – зазначають українські військові.

За даними Генштабу, російські війська на окупованих територіях намагаються залякувати цивільне населення через викрадення та затримання представників місцевої влади.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня, обстрілюючи багатоповерхівки, заявила місцева влада. Невдовзі після того до місцевої ОДА зайшли окупанти, однак голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута заявив, що адміністрація області не полишила своїх обов’язків.

Також під контроль російських окупантів на Херсонщині повністю потрапили Нова Каховка, Генічеськ і Снігурівка.

У Херсоні регулярно відбуваються велелюдні акції з українською символікою, де місцеві жителі протестують проти окупаційного режиму.

13 березня міський голова Херсону Ігор Колихаєв зазначив, що у місті спостерігаються проблеми з харчами та ліками. Міська влада намагається запустити працездатні виробництва та веде переговори з власниками аптечних мереж, чиї заклади розташовані в місті, про їх відкриття.

16 березня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що через окупацію російськими військами Херсонщина – на межі гуманітарної катастрофи.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.

Міжнародний суд у Гаазі (ICJ), відомий як суд ООН, 16 березня ухвалив проміжне рішення на користь України за позовом проти Росії. Згідно з ним, Росія має «негайно зупинити військові операції, які почала 24 лютого на території України». Воно стосується також і підконтрольних Москві збройних угруповань.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG