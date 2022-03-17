На Херсонщині окупаційні сили Росії агітують місцеве населення вступати до «поліції» – ЗСУ

На Херсонщині окупаційні сили Росії агітують місцеве населення вступати до лав «поліції». Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Крім підрозділів російських збройних сил, у Херсонській області зафіксовано перебування співробітників поліції Краснодарського краю та тимчасово окупованого росіянами Криму. Оперативні групи ФСБ здійснюють каральні функції», – зазначають українські військові.

За даними Генштабу, російські війська на окупованих територіях намагаються залякувати цивільне населення через викрадення та затримання представників місцевої влади.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня, обстрілюючи багатоповерхівки, заявила місцева влада. Невдовзі після того до місцевої ОДА зайшли окупанти, однак голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута заявив, що адміністрація області не полишила своїх обов’язків.

Також під контроль російських окупантів на Херсонщині повністю потрапили Нова Каховка, Генічеськ і Снігурівка.

У Херсоні регулярно відбуваються велелюдні акції з українською символікою, де місцеві жителі протестують проти окупаційного режиму.

13 березня міський голова Херсону Ігор Колихаєв зазначив, що у місті спостерігаються проблеми з харчами та ліками. Міська влада намагається запустити працездатні виробництва та веде переговори з власниками аптечних мереж, чиї заклади розташовані в місті, про їх відкриття.

16 березня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що через окупацію російськими військами Херсонщина – на межі гуманітарної катастрофи.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.

Міжнародний суд у Гаазі (ICJ), відомий як суд ООН, 16 березня ухвалив проміжне рішення на користь України за позовом проти Росії. Згідно з ним, Росія має «негайно зупинити військові операції, які почала 24 лютого на території України». Воно стосується також і підконтрольних Москві збройних угруповань.