Херсонщина перебуває на межі гуманітарної катастрофи – Денісова

Через окупацію російськими військами Херсонщина – на межі гуманітарної катастрофи. Про це 16 березня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, у населених пунктах області (особливо невеликих) є проблеми з електро-, газо- та водопостачанням, також людям критично не вистачає медикаментів, а інколи – їжі. При цьому, наголошує Денісова, доправити усе це для них неможливо через обстріли з боку російських військ.

«Російські бойовики обстрілюють мирне населення, яке виходить на протестні мітинги. Таке поводження військ РФ із мирним населенням є грубим порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни», – зазначає омбудсмен.

Російські війська почали штурм Херсона 1 березня, обстрілюючи багатоповерхівки, заявила місцева влада. Невдовзі після того до місцевої ОДА зайшли окупанти, однак голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута заявив, що адміністрація області не залишила своїх обов’язків.

Також під контроль російських окупантів повністю потрапили Нова Каховка, Генічеськ і Снігурівка.

У Херсоні регулярно відбуваються велелюдні акції з українською символікою, де місцеві мешканці протестують проти окупаційного режиму.

13 березня мер Херсона Ігор Колихаєв зазначив, що у місті спостерігаються проблеми з харчами та ліками. Міська влада намагається запустити працездатні виробництва та веде переговори з власниками аптечних мереж, чиї заклади розташовані в місті, про їх відкриття.