«У нас Росгвардія починає ловити активістів». Що відбувається у захопленому агресорами Херсоні?

Захоплений російськими військовими Херсон, за твердженням місцевої влади, відновлює роботу комунальних служб та інших сфер після російських обстрілів. Водночас, жителі Херсона стверджують, що у місті почалися зачистки: російські військові, за словами херсонців, забирають людей без жодних пояснень. Що відбувається у Херсоні, читайте у матеріалі Крим.Реалії (проєкту Радіо Свобода).

За повідомленням Херсонської міської ради, у передмісті Херсона Степанівці відновили подачу електроенергії та води, територіальні центри соцобслуговування роздають продукти нужденним. У понеділок 14 березня місцева влада планує відновити навчальний процес у школах, училищах і технікумах.

На сторінці Херсонської міської ради у фейсбуці повідомляється, що «ремонтні бригади АТ «Херсонгаз» виїжджають щодня для ліквідації наслідків обстрілів та аварій.

В умовах гуманітарної кризи херсонці не залишаються осторонь і допомагають незаможним.

Це звичайний мешканець... Він приходить у магазин, купує хліб і тут же його роздає тим, хто його потребує

Депутат міськради Херсона Ілля Карамаликов опублікував на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому, як він стверджує, місцевий житель викупив половину запасів хліба у магазині та безкоштовно роздає його людям.

«Це звичайний мешканець Острова (район Херсона – ред.), у якого є зайві гроші... Він приходить у магазин, купує хліб і тут же його роздає тим, хто його потребує», – коментує за кадром Кармаликов.

Інший бік життя в Херсоні знято на відео. Це запис прямого ефіру місцевої жительки Оксани.

Поверніть мені чоловіка! Ви знаєте, що ви на чужій території?

Судячи з того, що відбувається на відео, російські військові затримали її чоловіка без пояснення причини.

«Поверніть мені чоловіка! Ви знаєте, що ви на чужій території? Хлопці, ви знаєте, що ви на чужій території? Поверніть мені чоловіка! У нього зброї навіть нема. Ви такі всі сміливі тому, що з автоматами?» – чутно на відео жіночий голос.

Чим закінчилася ця історія, поки що невідомо. Крим.Реалії розшукали цю жінку в соцмережах, але поки що на наші повідомлення вона не відповіла.

Служба безпеки України просить повідомляти про такі випадки на «гарячу лінію». Таких епізодів у Херсонській області, за даними генштабу ЗСУ, вже понад 400. Місцеві жителі кажуть, що ця цифра є цілком реальною. Тому що, за їхніми словами, затримують росіяни не лише активістів, а й тих, хто не пройшов з якихось причин контроль на блокпостах.

Є підтверджена інформація, що росіяни ходять по будинках, за якимись, мабуть, своїми списками. І шукають якихось людей

«Ми їздимо через російські блокпости, тому майте на увазі, що вас розглядають, насамперед, як супротивника, і лише вже потім як людину, яка їздить за картоплею. Тому – про те, що якась кількість заарештованих, викрадених є – це 100% інформація відповідає дійсності. Я в цьому переконався щодо кількох своїх знайомих. Плюс є підтверджена інформація, що росіяни ходять по будинках, за якимись, мабуть, своїми списками. І шукають якихось людей. Ось сьогодні мені сказали, що шукають кримських татар», – каже Ілля Карамаликов.

Керівник ОФ «Добровільна народна дружина самооборони Херсонської області» Інна Усачова повідомила, що офіс, у якому раніше вона спілкувалася з кореспондентом Крим.Реалії, захоплено та заміновано російськими військовими. У Херсоні щодня відбуваються обшуки та затримання, за якимось списком, ймовірно, складеним російськими спецслужбами. Підтвердження цієї інформації наразі немає. Офіційно в Москві те, що відбувається, не коментують, а війну проти України називають «спецоперацією».

У нас Росгвардія починає ловити активістів…

«У нас Росгвардія починає ловити активістів… Вранці, я не знаю, хто там живе, але три машини на Корабельній, на Корабельному звозі стояли. І вони там били комусь двері. Я навіть не розумію, кому», – каже Інна Усачова.

Під час розмови в Інни раптово зник зв'язок. Надалі кореспондент зміг записати лише аудіо розмови з нею. Дівчина стверджує, що російські спецслужби працюють за наведенням місцевих колаборантів.

«Схиляюся до того, що є колаборанти-пособники, які певним чином свідчать про певні місця», – висловила свою думку Інна Усачова.

Один із таких, як вважає Усачова, це місцевий блогер Кирило, який ще до вторгнення Росії в Україну вирізнявся проросійськими поглядами.

Ось нещодавні його висловлювання на особистому ютуб-каналі: «Я, як дехто каже, – сепар. Я, як дехто каже, – російська людина. Я російська людина, тому що насправді мої предки і є рід – не рот, як для деяких, а рід – який для мене важливіший, ніж решта різних принципів ось цього ось фашистського елементу».

На його ютуб-каналі також є відео за участі затриманого російськими військовими херсонського активіста Олександра Тарасова. Запис зроблено на тлі українського прапора у форматі допиту.

«Як тебе звати? З якого часу ти співпрацюєш із СБУ? Хто організовує мітинги у місті?» – запитує голос за кадром.

Питання ставлять українською мовою, і, на думку херсонців, з якими спілкувався кореспондент Крим.Реалії, голос того, хто ставить запитання, дуже схожий на голос блогера Кирила.

Нещодавно в телеграм-каналі «Інформаційний опір» з'явилися скріншоти: хакери з Anonymous стверджують, що вони зламали листування блогера з Херсона з російськими кураторами з ФСБ.

Ми намагалися зв'язатися з Кирилом у всіх соцмережах, де є його профіль, але на момент виходу матеріалу в ефір відповіді ми не отримали. Сам блогер у своїх відео заявляє про майбутню розправу над тими, хто не радий «російському світу».

Американське видання Foreign Policy 18 лютого, до російського вторгнення в Україну, повідомило, що «офіційний представник США, який говорив на умовах анонімності, заявив, що у разі вторгнення в Україну «Росія спробує нав'язати співпрацю через залякування та репресії».

«Чотири людини, знайомі з американською розвідкою, заявили, що Росія склала списки українських політичних діячів та інших відомих діячів, які мають бути заарештовані або вбиті у разі нападу Росії на Україну», – писало видання.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН 16 лютого, заявив, що одним зі сценаріїв у разі воєнного вторгнення Росії в Україну може бути переслідування певних груп людей.

У нас є інформація, що вказує на те, що Росія націлюватиметься на певні групи українців

«У нас є інформація, що вказує на те, що Росія націлюватиметься на певні групи українців», - заявив Блінкен.

Незважаючи на затримання, присутність російських військових та російську пропаганду в Херсоні, містяни, як і раніше, щодня виходять на центральну площу міста та проводять проукраїнські мітинги.