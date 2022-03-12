Активістів, журналістів та колишніх силовиків у Херсоні переслідують військові РФ – журналіст

В окупованому російською армією Херсоні силовики РФ переслідують та затримують українських активістів, журналістів, колишніх військових та усіх, хто не приховує проукраїнську позицію. Про це Радіо Свобода розповів журналіст з Херсона Костянтин Риженко, якого також розшукують.

За його словами, росіяни мають списки активістів, які виступають проти війни та окупації, чи просто висловлювали свою проукраїнську позицію. Також розшукують тих, хто фотографує переміщення російської техніки та передає інформацію українським силовикам.

«Останні кілька днів, як у місто завезли СОБР і Росгвардію, представники Росгвардії почали ходити по домівках і вибивати двері активістам, колишнім співробітникам СБУ, колишнім військовим. Погрожують журналістам. Є інформація, що одного журналіста забрали, але це неперевірена інформація. Мені кілька разів передавали інформацію, що конкретно мене шукають, розпитують. Чомусь із фотороботом. Вони заходили у під‘їзди на конкретні поверхи, вибивали конкретні двері і перевертали певні квартири», – розповів Радіо Свобода Костянтин Риженко.

Зараз російські силовики оточили Дніпровський ринок, один з найбільших у місті. У всіх, хто хоче пройти на територію ринку, чи вийти звідти, перевіряють телефони і дивляться, чи передавала людина інформацію про пересування російської техніки у чат-бот СБУ, розповів Костянтин.

«Окупанти зайняли СІЗО, яке раніше використовували як міський витверезник. Скільки людей туди вже привезли – я не знаю і ніхто не знає. Дуже багато затримань було у Новій Каховці. Мені місцеві активісти кажуть, що там настільки багато затримань, що вже не вистачає місць у камерах і людей просто зганяють в гаражі місцевого відділку МВС і там тримають їх. У них є певні списки і по них почали працювати. А потім ще вираховують тих, хто попутно став активним у процесі війни», – каже Риженко.

1 березня російські війська, обстрілюючи багатоповерхівки, почали штурм Херсона. Наступного дня російські військові висунули вимоги жителям міста, а ще через день захопили телевежу. Місто і досі в окупації.

Жителі виходять на мирні мітинги проти окупації. 9 березня Генштаб ЗСУ повідомив: «У зв’язку з шаленим супротивом мешканців міста Херсон, окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Росгвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України».