«У людей закінчуюється готівка, в аптеках – ліки». Як живуть окуповані Олешки на Херсонщині?

У місті Олешки Херсонської області, яка нині перебуває під контролем російських сил, регулярно проводять мирні протести через російську агресію. Разом з цим після вторгнення армії РФ на південь України, в місті не залишилося поліції, в’їзд та виїзд ускладнили блокпости, асортимент в магазинах бідніє, багатьом вже нема чим платити пенсію. Про це проєкту «Новини Приазов’я» розповів Олешківський міський голова Євген Рищук.
– Яка зараз ситуація у місті Олешки?
Думаю, десь днів за 10 почнуться проблеми з медикаментами, тому що немає завозуЄвген Рищук
– Зараз в місті ситуація стабілізувалась, з хлібом та продуктами харчування питання вирішилось. У нас тут була регіональна база АТБ, тому в магазинах АТБ є продукти. Черги є, але їх вже відкорегували. З продуктами харчування більш-менш. Все працює – вода та електроенергія є, газ на 70% в ОТГ вже є. У нас була велика проблема з центральним газопроводом, вже все зробили, просто не вистачає спеціалістів, вже запускаємо газ. Думаю, десь днів за 10 почнуться проблеми з медикаментами, тому що немає завозу.
– Проблеми через те, що не можуть машини до вас доїхати?
– Звідки везти, якщо вже сьогодні в Херсоні є проблема, то більше немає звідки. Тільки Херсон.
– Чи можуть люди виїхати з міста?
–Так, можуть виїхати з міста, інше питання, куди вони доїдуть. Наскільки я знаю, на Миколаївському напрямку йдуть бої, туди не доїдеш. Тобто з Херсона до Олешків люди автомобілями доїжджають.
– Як відбувається видача пенсій?
Люди, які отримували пенсію на пошті – тут є проблема. Нізвідки гроші везти на поштуЄвген Рищук
– З цим проблема. Ті, хто отримував на картки, так і отримують. Вони в АТБ можуть розрахуватись карткою, безготівковим рахунком. А от люди, які отримували на пошті – тут є проблема. Нізвідки гроші везти на пошту. Уже частина населення немає коштів, щоб закуповувати продукти. Те, що ми привозимо невелику кількість продуктів, картоплі 55 тонн привезли, трохи риби привезли, але просто роздали – у нас же тут інтернат є, лікарня. Тобто лікарня і всі такі організації продуктами забезпечені, а от з людьми проблема.
Хоча у нас є штаб, він працює, гаряча лінія працює цілодобово, волонтери – де можемо, там допомагаємо з продуктами харчування. Хоча є проблема з людьми. Буває приходиш, а у неї вже стоїть 5 пакетів, тому що вона всюди телефонує і плаче. Люди трохи совісті не мають, на жаль.
– Чи є пальне на заправках?
Бензин на АЗС поки є, днів на 5 ще буде, а потім буде проблемаЄвген Рищук
– Станом на сьогодні АЗС працюють. Відпускаємо не більше від 20 літрів в руки, але є проблема – люди, які раніше оплачували пальне і мають на руках талони, то їм відпускають паливо в таких об’ємах, як вони потребують (оскільки це пальне було оплачене раніше). Ми не можемо сказати, ні, бо людина перерахувала гроші ще 1-5 місяців тому. А так поки є, днів на 5 ще буде, а потім буде проблема також із паливно-мастильними матеріалами. На основні служби ОТГ паливно-мастильні у нас поки є.
– Як працює поліція та ДСНС?
З мародерами ми, слава Богу, поборолисьЄвген Рищук
– Поліції немає. Ви знаєте, що поліція прокуратура, СБУ – всі виїхали. Сьогодні у нас замість поліції організована патрульна служба місцева з добровольців. Введена комендантська година після 20-ї години, проїхати по місту, щоб вас не зупинили 4-5 разів – нереально, навіть якщо ви зібрались виїхати.
З мародерами ми, слава Богу, поборолись. Перші дні були, оскільки першу добу мене не було, контроль був втрачений, але все стало на свої місця. А ДСНС працює, дякуючи Богу і хлопцям, вони зараз більше від усіх працюють. Їх і патрульні і блокпости пропускають. Працюють. З ДСНС легше, а поліції немає.
– У вашій територіальній громаді є села? Чи є у вас інформація, чи виходять у поле працювати фермери?
– Так, у нас 12 населених пунктів. В поле ще не виходять. По-перше, тут немає великих сільгоспвиробників, в мене одноосібники. По-друге, мені вже телефонують ті, хто трохи має земельних наділів, зараз щоб вийти в поле постає проблема з паливно-мастильними матеріалами. Якщо посівний матеріал ще люди мають, то з паливно-мастильними буде проблема. Бачу, що люди налаштовані виходити, бо ж всі все розуміють – війна, на скільки вона затягнеться, яким буде результат, теж невідомо, а людям же потрібно буде їсти і сьогодні, і завтра, і кожного дня.
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