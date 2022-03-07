Миколаїв у шоці від того, що російська армія обстрілює місто з усіх боків ракетами. Про це «Новинам Приазов’я» (Радіо Свобода) розповіла місцева жителька Марина Шкорубська. Через російські снаряди її родина ранок 7 березня провела у підвалі, який переобладнала на бомбосховище. За її словами, миколаївці, в яких є родичі у Росії, телефонують та розповідають їм про війну, дії окупаційних військ. Але у відповідь чують те, що лунає з російського ТБ, мовляв, «українці самі себе обстрілюють».



Марина каже, що ночі в місті останні тижні завжди неспокійні: «Але цієї ночі (на 7 березня –​ ред.) у нас було вельми неспокійно, постійно бахкали десь вибухи. Під ранок, десь о четвертій ранку почалися обстріли. Навіть одразу не зрозуміли, що це, тому що з усіх боків. Я живу на одній з околиць Миколаєва, з боку Балабанівки (мікрорайон міста – ред.) – це з херсонської сторони. І були в нас вибухи, у селищі поруч, і на другому боці. З усіх абсолютно боків були вибухи».

Жінка лишається вдома зі своїми двома дітьми, чоловік вступив до лав територіальної оборони, а син-одинадцятикласник разом з друзями допомагає військовим насипати пісок в мішки для барикад та захисту міста і рідних.

У нас є свій погріб, який ми облаштували півтора тижня тому для того, щоб там перебувати під час обстрілів і вибухів, і повітряних тривог,

«Ми перебуваємо у приватному будинку, у нас є свій погріб, який ми облаштували півтора тижня тому для того, щоб там перебувати під час обстрілів і вибухів, і повітряних тривог, тому що це нескінченний процес. Обстріли ведуться постійно, ведуться зі сторони Херсона. Звідти до нас постійно намагаються зайти танки, колони техніки. Недалеко від Кульбакінського аеропорту – там, де військовий аеропорт (також з того боку, це Херсон). Постійно прибуває, прибуває техніка. Ми постійно це чуємо, про це знаємо, нам передають знайомі, які проживають, які бачать цю техніку, як вона пересувається», – розповіла Марина.



Вона каже, що жителі вже навчилися розрізняти, «коли прильоти, коли відльоти», коли гатять російські війська, коли їм відповідають ЗСУ: «І це вже діти розрізняють. Іноді жахливо, дійсно. Якщо перші дні (бомбили – ред.) військові об’єкти, стратегічні об’єкти, просто дороги, то три дні тому стали більше потрапляти під обстріли житлові будинки, масиви».

Жителька Миколаєва зазначає, що в місті багато тих, хто приїхав з Росії, або має там родичів: «Миколаїв взагалі в шоці, тому що це не секрет ні для кого, що тут багато приїжджих з Росії, в половини – родичі в Росії, навіть близькі родичі: брати, сестри – рідні, двоюрідні… І спілкуючись зі своїми земляками, які проживають в Миколаєві, хто має родичів у Росії, відсотків 70 кажуть, що їм говорять: «Та ви все вигадуєте. Це ви самі себе обстрілюєте».

Миколаїв український, і Україною буде завжди

Марія каже, що в місті ні у кого немає сумнівів, хто стріляє по мирних жителях.

«Миколаїв український, і Україною буде завжди, і тут розмов немає. У людей шок, що свої ж, ну якби рідні по крові нібито, можуть таке робити», – ділиться жінка.



За її словами, між собою люди обговорюють плани Кремля щодо окупації українських міст: «Херсон, Одеса, Миколаїв – те, що їм потрібно. Чомусь вони вирішили, що Миколаїв, Херсон та Одеса з 2014 року хочуть бути з Росією. Хоча ніхто тут цього не хоче абсолютно. Ні мирним, ні немирним шляхом. Абсолютно. У нас українське коріння в багатьох, російське коріння, але це наша земля, земля наших батьків, дітей майбутніх. Ми хотіли, щоб наші діти жили в мирі».

У понеділок, 7 березня, російські сили вдарили по Миколаєву з реактивних систем залпового вогню «Смерч», повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

Внаслідок обстрілу, виникло кілька пожеж в житловому секторі та на об'єктах промисловості.

За даними голови Миколаївської ОВА, через обстріли 7 березня вісім людей загинуло, стільки ж вважаються зниклими безвісті, 19 поранених.

​Російське широкомасштабне військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».