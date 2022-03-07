«Зброя РФ націлена на те, щоб вбивати людей». Мер Миколаєва розповів про обстріли міста

У понеділок, 7 березня, російські сили вдарили по Миколаєву з реактивних систем залпового вогню «Смерч», повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України. За даними відомства, внаслідок обстрілу, виникло кілька пожеж в житловому секторі та на об'єктах промисловості. Обстріли Миколаєва продовжуються протягом всього дня. Про безпекову та гуманітарну ситуацію в місті проєкту «Новини Приазов’я» (Радіо Свобода) розповів мер міста Олександр Сєнкевич



– Яка на сьогодні складається ситуація в Миколаєві?

Обстріляли «Градами» та касетними набоями, які розриваються, а потім ще на маленькі діляться бомби, фактично націлені, щоб вбивати людей. Ці набої заборонені для використання у війні

– Ідуть бої. Напрямки – російські окупаційні війська підступають навколо міста з херсонського напрямку, баштанського напрямку, кіровоградського напрямку. Зараз йдуть танкові бої, артилерія працює. О 5-й ранку був проведений обстріл. Обстріляли «Градами» та касетними набоями, які розриваються, а потім ще на маленькі діляться бомби й обстрілюють, і фактично націлені на те, щоб вбивати людей, живу силу. До речі, ці набої заборонені для використання у війні.



– Які руйнування зараз в місті?

– На сьогоднішній день постраждали 46 будинків, в чотирьох мікрорайонах зараз немає опалення, ми працюємо над тим, щоб його відновити, багато поранених, інформації про померлих поки що немає у мене.

– Тобто російські військові свідомо цілили у житлові будинки?

– Ми не знаємо, куди вони цілили. Їхні ракети попадали конкретно по житлових районах Інгульського, Центрального і Корабельного районів



– Як оцінюєте зараз безпекову ситуацію в Миколаєві?

– Фактично, якщо казати, що Миколаїв узятий в коло, то одна чверть міста пов'язана з водою і, скажімо так, одна чверть поки що відкрита. Інша половина міста, мабуть, більше ніж половина, оточена ворожими військами. Та, що не оточена – це одеський напрямок. Нас пов'язує з Одесою один міст. Зараз він розведений, замінований на випадок намагання захопити його ворожими військами.

– Яка ситуація з бомбосховищами?

Ракети деякі не розірвалися. Десь десята частина не розірвалася, тому ми можемо це використовувати як доказ використання касетних снарядів російськими окупаційними військами

– Невелика кількість людей, які загинули, якраз пов'язана з тим, що багато людей були у бомбосховищах і у підвалах своїх багатоквартирних будинків. Саме це і врятувало їх. Або ракети деякі не розірвалися. Я думаю, десь десята частина не розірвалася, тому ми можемо це використовувати як доказ використання касетних снарядів російськими окупаційними військами.

Інформації про тих людей, які загинули внаслідок обстрілу, в мене наразі немає. Я вчора попереджав, що ворог накопичує війська неподалік від міста – так, щоб ми не дістали їх своєю артилерією. І можливо вночі буде робити прорив. Так фактично і сталося.

– Яка ситуація з постачанням ліків, товарів в місто?

– Ми отримуємо гуманітарну допомогу. Зараз я попросив, звертаюся до всіх, щоб нам надавали допомогу, надсилали продукти довготривалого зберігання, щоб ми зробили недоторканний запас. Також медичні препарати. Чекаємо додатково бронежилети та каски. Що стосується одежі, вона нам зараз не потрібна, немає потреби. Дитяче харчування, памперси, а також памперси для лежачих дорослих, також приймаємо.

Забезпечуємо все завдяки нашим волонтерам, які працюють за кордоном і в Західній Україні та через Одесу нам зараз надсилають. Поки що є у нас одеський коридор незакритий.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».