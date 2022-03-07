12-ий день війни: обстріл Миколаєва, звільнення Чугуєва, Росія в суді в Гаазі

Вранці 7 березня Миколаїв обстріляли із реактивних систем залпового вогню. За повідомленням ДСНС, обстріли велися по житлових кварталах та передмістях Миколаєва. Вони спричинили пожежі, які тривають і нині. Їх намагаються ліквідувати.
У Маріуполі обстріляли офіс ОБСЄ. Евакуація членів моніторингової місії практично завершена, повідомили в організації.
Під час евакуації з Ірпеня та Маріуполя російські війська обстріляли мирних жителів. В Ірпені загинуло 8 цивільних, які хотіли евакуюватися з міста, серед них і родина з двома дітьми.
Тим часом у міжнародному Кримінальному суді Гааги розпочинаються слухання за позов України до Росії через її напад.
Про це і не тільки у прямому ефірі Радіо Свобода
- Про ситуацію на фронтах та «закрите небо» – військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков
- Про Київ та евакуацію – журналістка і волонтер фонду «Повернись живим» Ольга Омельянчук
- Про загибель людей під час евакуації – правозахисниця координаторка «Медійної ініацітиви за права людини» Тетяна Катриченко
- Про обстріл Краматорська та фронт на Донбасі, а також про початок судового розгляду у Гаазі – кореспонденти Радіо Свобода
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