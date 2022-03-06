Війна Росії проти України: відлуння в Польщі (фотогалерея)

Однією з перших країн, які підтримали українців під час війни стала Польща. кореспондент «Новин Приазов’я» побачив, яка ситуація складається на кордоні і яким є відлуння російсько-української війни.



Від 24 лютого, коли Росія розпочала військову операцію проти України, вже понад 450 тисяч українців виїхали до Польщі. Звідти люди прямують до інших країн. Таку інформацію повідомляє Reuters з посиланням на заступник міністра внутрішніх справ Польщі Павел Шефернакер, пише Reuters.

Через велику кількість людей, на кордонах з Польщею спостерігаються кілометрові черги, у яких людям доводиться стояти від трьох до чотирьох діб. Тому польська сторона облаштувала мобільні кухні і допомагають з харчуванням.

Поспілкувавшись з людьми кореспондент з’ясував, що значна частина українських біженців прямують до знайомих, або родичів, частина людей їдуть з надією на допомогу волонтерів.

Більшість українців прямують в сторону великих міст - Варшави, Кракова, Вроцлава. Там є можливість знайти притулок та залишитись на певний час. На всіх залізничних та автобусних вокзалах працюють волонтери та облаштовані безкоштовні пункти відпочинку та харчування.

Також громадяни України, на підставі паспорта, можуть безкоштовно пересуватись другим класом у поїздах Інтерсіті всередині Польщі. Про це повідомляє польський залізничний оператор PKP Intercity.

У самих польських містах одразу помітна підтримка України. На центральних вулицях та майже в кожному магазині або кафе - український прапор. У сувенірних магазинах стоять скриньки для підтримки ЗСУ, прапорці, футболки з написом «No war!».