Росія: головний диригент Большого театру звільнився через війну в Україні

Головний диригент і музичний керівник московського Большого театру Туган Сохієв, який одночасно з цим є ймузичним керівником французького Національного оркестру Капітолію Тулузи, залишив обидві посади.

Сохієв пояснив своє рішення тим, що у звʼязку з тим, що відбувається в Україні, його змушують зробити «неможливий» вибір і «віддати перевагу одному члену його музичної родини перед іншим», а також «обрати між двома культурними традиціями».

«Будучи змушеним зіткнутися з неможливим вибором між моїми улюбленими російськими та улюбленими французькими музикантами, я вирішив піти», – резюмував Сохієв.

У Большому театрі назвали звільнення Сохієва «дуже серйозною проблемою». «Як складатиметься далі ситуація – незрозуміло», – заявив директор театру Володимир Урін.

Туган Сохієв керував Національним оркестром Капітолію Тулузи з 2008 року, а головним диригентом та музичним керівником Большого театру він став у 2014 році.

Раніше російського диригента Валерія Гергієва звільнили з посади головного диригента Мюнхенського філармонійного оркестру за відмову «чітко та недвозначно дистанціюватися» від російського військового вторгнення в Україну.