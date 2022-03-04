Росіянку Нетребко вигнали з Метрополітен-опера

Російську оперну співачку Анну Нетребко, яка відмовилася публічно засудити дії президента Росії Володимира Путіна, попросили припинити співпрацю з Метрополітен-опера в Нью-Йорку. Про це йдеться в заяві оперного театру, яку цитує CNN.

«Анна – одна з найвидатніших співачок в історії Метрополітен-опера, але з Путіним, який вбивав невинних жертв в Україні, шляху вперед не було», – сказав генеральний менеджер театру Пітер Гелб.

Навесні Нетребко мала виступити в «Турандот» Пуччіні, а наступного сезону – у «Дон Карлосі» Верді.

Тепер у «Турандот» її замінить українська співачка Людмила Монастирська, наступницю Нетребко в постановці опери Верді оголосять згодом.

Нетребко виступила з критикою війни, але публічно не коментувала дії російського лідера. У 2014 році ця публічна особа зробила пожертву на діяльність оперного театру в Донецьку, а також сфотографувалася зі «спікером парламенту Новоросії», колишнім українським народним депутатом Олегом Царьовим, який передав їй «прапор» підтримуваного Москвою новоутворення.