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Велика Британія скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН через події на Запорізькій АЕС

За кілька днів до війни: президент України Володимир Зеленський (л) і премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, Мюнхенська конференція з безпеки, 19 лютого 2022 року

Велика Британія вимагатиме скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН «у найближчі години» через ситуацію навколо Запорізької АЕС, повідомив уночі 4 березня за підсумками розмови з президентом України Володимиром Зеленським премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

«Обидва лідери погодилися, що Росія повинна негайно припинити атаку на електростанцію і дозволити безперешкодний доступ екстрених служб до електростанції. Премʼєр-міністр заявив, що необдумані дії президента (Росії Володимира) Путіна тепер можуть загрожувати безпеці всієї Європи. За його словами, Велика Британія зробить усе можливе, щоб ситуація не погіршилася», – ідеться в повідомленні офісу британського голови уряду.

Наразі невідомо, коли саме відбудеться засідання Ради безпеки ООН і які рішення буде запропоновано в структурі, де Росія має право вето.

Уночі 4 грудня внаслідок обстрілів із боку російської армії виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Зафіксоване влучання в перший енергоблок, заявив речник Запорізької АЕС Андрій Туз.

«Енергоатом» звернувся до світової спільноти з попередженням, що ці обстріли є «порушенням ядерної та радіаційної безпеки найбільшого в Європі ядерного об’єкту, що може призвести до важких і трагічних наслідків для усього світу».

Міністр енергетики України Герман Галущенко вказав, що крім шести енергоблоків АЕС, на території станції є ще сховище відпрацьованого ядерного палива, яке містить близько 150 контейнерів.

Бої на підступах до Запорізької АЕС, розташованої поблизу міста Енергодар, тривають із 3 березня. Майже о 2:00 4 березня мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що на станції розпочалася пожежа. За кілька хвилин до цього повідомлення він інформував про таке: «На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші нацгвардійці тримають оборону. Відомо про постраждалих, але точна їхня кількість та стан за даних обставин поки що назвати не можемо».

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