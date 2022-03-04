Велика Британія скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН через події на Запорізькій АЕС

Велика Британія вимагатиме скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН «у найближчі години» через ситуацію навколо Запорізької АЕС, повідомив уночі 4 березня за підсумками розмови з президентом України Володимиром Зеленським премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

«Обидва лідери погодилися, що Росія повинна негайно припинити атаку на електростанцію і дозволити безперешкодний доступ екстрених служб до електростанції. Премʼєр-міністр заявив, що необдумані дії президента (Росії Володимира) Путіна тепер можуть загрожувати безпеці всієї Європи. За його словами, Велика Британія зробить усе можливе, щоб ситуація не погіршилася», – ідеться в повідомленні офісу британського голови уряду.

Наразі невідомо, коли саме відбудеться засідання Ради безпеки ООН і які рішення буде запропоновано в структурі, де Росія має право вето.

Уночі 4 грудня внаслідок обстрілів із боку російської армії виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Зафіксоване влучання в перший енергоблок, заявив речник Запорізької АЕС Андрій Туз.

«Енергоатом» звернувся до світової спільноти з попередженням, що ці обстріли є «порушенням ядерної та радіаційної безпеки найбільшого в Європі ядерного об’єкту, що може призвести до важких і трагічних наслідків для усього світу».

Міністр енергетики України Герман Галущенко вказав, що крім шести енергоблоків АЕС, на території станції є ще сховище відпрацьованого ядерного палива, яке містить близько 150 контейнерів.

Бої на підступах до Запорізької АЕС, розташованої поблизу міста Енергодар, тривають із 3 березня. Майже о 2:00 4 березня мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що на станції розпочалася пожежа. За кілька хвилин до цього повідомлення він інформував про таке: «На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші нацгвардійці тримають оборону. Відомо про постраждалих, але точна їхня кількість та стан за даних обставин поки що назвати не можемо».