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Ядерна безпека станції порушена – в. о. гендиректора Запорізької АЕС

Наслідки влучань на території Запорізької АЕС, 4 березня 2022 року

Ядерна безпека на Запорізькій атомній електростанції порушена, повідомила вночі 4 березня Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» із посиланням на виконувача обовʼязків генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

«Ми робимо все можливе, але пожежа триває, пожежників не допустили. Є величезні ризики. На станції бойові дії. Реактори у небезпеці», – сказав Ігор Мурашов.

Уночі 4 грудня внаслідок обстрілів із боку російської армії виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Зафіксоване влучання в перший енергоблок, заявив речник Запорізької АЕС Андрій Туз.

Енергоатом звернувся до світової спільноти з попередженням, що ці обстріли є «порушенням ядерної та радіаційної безпеки найбільшого в Європі ядерного об’єкту, що може призвести до важких і трагічних наслідків для усього світу».

Міністр енергетики України Герман Галущенко вказав, що крім шести енергоблоків АЕС, на території станції є ще сховище відпрацьованого ядерного палива, яке містить близько 150 контейнерів.

Бої на підступах до Запорізької АЕС, розташованої поблизу міста Енергодар, тривають із 3 березня. Майже о 2:00 4 березня мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що на станції розпочалася пожежа. За кілька хвилин до цього повідомлення він інформував про таке: «На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші нацгвардійці тримають оборону. Відомо про постраждалих, але точна їхня кількість та стан за даних обставин поки що назвати не можемо».

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