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«Є влучання в перший енергоблок» – речник Запорізької АЕС

Увечері 3 березня на блокпосту на в’їзді до Енергодара, де розташована Запорізька АЕС, поновилися бої між російськими військовими та місцевими жителями

Унаслідок обстрілів російських військових горить перший енергоблок Запорізької атомної електростанції. Про це в спільному ефірі українських телеканалів повідомив речник Запорізької АЕС Андрій Туз.

«Так це правда. На електростанції від початку війни проживають директор і головний інженер, весь основний керівний склад. І зараз від генерального директора надійшло повідомлення, що обстріли ведуться дуже потужні. Наші захисники не витримають, вони зазнають втрат. Влучання є як в адмінбудівлю, так і в перший енергоблок. Вогнеборці не можуть дістатися місця для ліквідації пожежі, їх розстрілюють просто в упор. У нас реальна загроза зараз, ми не можемо спрогнозувати, які будуть наслідки», – сказав речник.

Бої на підступах до Запорізької АЕС, розташованої поблизу міста Енергодар, тривають із 3 березня. Майже о 2:00 4 березня мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що на станції розпочалася пожежа. За кілька хвилин до цього повідомлення він інформував про таке: «На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші нацгвардійці тримають оборону. Відомо про постраждалих, але точна їхня кількість та стан за даних обставин поки що назвати не можемо».

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