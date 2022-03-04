«Є влучання в перший енергоблок» – речник Запорізької АЕС

Унаслідок обстрілів російських військових горить перший енергоблок Запорізької атомної електростанції. Про це в спільному ефірі українських телеканалів повідомив речник Запорізької АЕС Андрій Туз.

«Так це правда. На електростанції від початку війни проживають директор і головний інженер, весь основний керівний склад. І зараз від генерального директора надійшло повідомлення, що обстріли ведуться дуже потужні. Наші захисники не витримають, вони зазнають втрат. Влучання є як в адмінбудівлю, так і в перший енергоблок. Вогнеборці не можуть дістатися місця для ліквідації пожежі, їх розстрілюють просто в упор. У нас реальна загроза зараз, ми не можемо спрогнозувати, які будуть наслідки», – сказав речник.

Бої на підступах до Запорізької АЕС, розташованої поблизу міста Енергодар, тривають із 3 березня. Майже о 2:00 4 березня мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що на станції розпочалася пожежа. За кілька хвилин до цього повідомлення він інформував про таке: «На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші нацгвардійці тримають оборону. Відомо про постраждалих, але точна їхня кількість та стан за даних обставин поки що назвати не можемо».