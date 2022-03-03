Блінкен записав звернення до українців: «ви надихаєте світ»

Державний секретар США Ентоні Блінкен записав відеозвернення до українського народу, в якому заявив, що боротьба українців проти російського вторгнення надихає світ.

«Український народе, дозвольте мені просто сказати: ви надихаєте світ. Ми відчуваємо це у всіх куточках світу. Ми бачимо вашу неймовірну мужність, вашу стійкість, вашу рішучість, і це надихає. Це також час, щоб зміцнити нашу віру, і ви зміцнюєте нашу віру в демократію, у свободу, у здатність миру перемогти агресію, у здатність добра перемогти зло. Ми підтверджуємо це, тому що ви підтверджуєте це. Ви демонструєте це, ви показуєте це світові. І весь світ із вами. Зберігайте віру – ми робитимемо те саме. І зрештою, і ви, і ми переможемо», – сказав Блінкен.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».