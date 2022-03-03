США запровадили санкції проти 19 російських бізнесменів і чиновників та їхніх родичів

Сполучені Штати Америки у зв’язку з російським вторгненням в Україну розширили список санкцій, включивши до нього 19 російських бізнесменів і чиновників, а також 47 членів їхніх сімей.

Також до списку внесли низку пов’язаних із ними компаній.

Санкції – заморозка активів і заборона на в’їзд до США – зокрема, накладені на голову «Ростеху» Сергія Чемезова, близьких до президента Росії Володимира Путіна підприємців Аркадія і Бориса Ротенбергів, мільярдера Алішера Усманова, голову ВЕБ Ігоря Шувалова, керівника «Транснефти», прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, бізнесмена Євгена Пригожина.

У списку санкцій – також супер’яхта Усманова, за даними Forbes, заарештована німецькою владою, і його авіалайнер.