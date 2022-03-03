Французькі митники заарештували супер’яхту, ймовірно, голови «Роснафти» Ігоря Сєчина

Французькі митники заарештували супер’яхту «Аморе Веро», яка, ймовірно, належить голові «Роснафти» Ігорю Сєчину. Про це повідомив у твітері міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер. Судно намагалося екстрено покинути порт у Ла-Сьоті на Лазурному березі, але було затримане.

85-метрова яхта раніше називалася «Свята княгиня Ольга» («Сейнт Прінсес Олга»), але була перейменована після розлучення Ігоря Сєчина з Ольгою Сєчиною, пише Російська служба Радіо Свобода. Вперше про судно стало відомо у 2016 році, тоді воно оцінювалося у 100 мільйонів доларів.

Затримання та арешт супер’яхти сталися через внесення Сєчина до списків санкцій ЄС після початку Росією війни в Україні. Голова «Роснафти» був внесений до списку, оскільки, на думку Євросоюзу, є особистим другом президента Росії Володимира Путіна та «одним із найвпливовіших членів російської політичної еліти» і отримує вигоду з дестабілізації в Україні.

У пресрелізі, опублікованому міністром, йдеться про те, що яхта перебувала на стоянці в Ла-Сьоті до 1 квітня, але екстрено вирушила в море після внесення Сєчина до списку санкцій.

Сєчин заперечував, що має стосунок до судна. Він та його дружина вимагали знищити тираж російської «Нової газети», яка написала про яхту. Позови були подані і до інших російських ЗМІ, які розповіли про розслідування «Нової».

У середу стало відомо про арешт яхти одного з найбагатших росіян, підприємця Алішера Усманова.

У лютому з порту Гамбурга до Калінінграда перейшла 82-метрова супер’яхта «Грейсфул», яку пов'язують із президентом Росії Володимиром Путіним. Через два тижні після того, як яхта зайшла до Калінінградської затоки, Володимир Путін оголосив про війну з Україною.

Тим часом український бізнесмен Олександр Ярославський повідомив, що продає власну яхту, аби допомогти Харкову, який зазнав обстрілів з боку російських військ.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», яківін перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».