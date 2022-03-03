Влада Німеччини заарештувала 156-метрову яхту Алішера Усманова – Forbes

Влада Німеччини заарештувала в Гамбурзі 156-метрову яхту російського мільярдера Алішера Усманова, який потрапив під санкції Євросоюзу. Про це повідомляє Forbes з посиланням на три джерела у яхтовому бізнесі.

Вартість яхти «Ділбар» оцінюється у 600 мільйонів доларів. Вона перебувала на гамбурзькому суднобудівному заводі Blohm+Voss на ремонті з жовтня 2021 року. Джерела Forbes повідомляють, що 2 березня працівники, які займалися ремонтом яхти, не вийшли на роботу через її арешт. Представники Усманова наразі не дали коментарів.

Яхта Усманова була зроблена за авторським проєктом у 2016 році, її будували майже 5 років. Це найбільша яхта у світі з водотоннажністю майже 16 тисяч тонн. На яхті є, зокрема, найбільший за розміром в історії яхт басейн, два вертолітні майданчики, сауна.

Усманов був включений до списку санкцій 28 лютого у звʼязку з війною Росії проти України – разом із іншими великими російськими бізнесменами. За даними Forbes, всього російським мільярдерам належать 32 мегаяхти.