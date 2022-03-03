У Києві вночі 3 грудня сталося кілька вибухів, тривога триває, є жертви в Ізюмі на Харківщині

У Києві вночі 3 грудня після 1:30 сталося кілька вибухів, їх зафіксували кілька камер, повідомляє урядовий телеграм-канал SPRAVDI.

Наразі повітряна тривога триває, даних про жертви чи руйнування немає.

В Ізюмі Харківської області внаслідок влучання ракети в житловий будинок загинули 8 людей, повідомляє Суспільне.Харків із посиланням на заступника міського голови Володимира Мацокіна.

Кілька вибухів пролунали також у Херсоні, який частково контролюють російські військові.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Міністерство оборони Росії 2 березня оголосило дані про втрати серед своїх військових, які беруть участь у вторгненні на територію України. За даними, які цитують російські державні ЗМІ, у Міноборони РФ визнають загибель 498 російських військових і поранення 1597.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840 (разом загиблих і поранених).

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.