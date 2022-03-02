Уряд пропонує РНБО запровадити санкції проти Путіна, Лаврова, Шойгу та десятків високопосадовців Росії

Кабінет міністрів України пропонує Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції стосовно президента Росії Володимира Путіна і ще 34 членів керівництва Росії. Про це йдеться у розпорядженні уряду №193 від 1 березня 2022 року.

Зазначається, що санкції має бути застосовано «у звʼязку з повномасштабним воєнним вторгненням Російської Федерації на територію України, скоєнням масових воєнних злочинів на території України, якими Росія вчинила акт безпрецедентної збройної агресії проти України та вкотре грубо порушила державний суверенітет і територіальну цілісність України, а також порушила безліч міжнародно-правових актів двостороннього та багатостороннього характеру».

Зокрема, пропонується ввести санкції проти президента Росії Володимира Путіна, його речника Дмитра Пєскова, премʼєр-міністра Михайла Мішустіна, його першого заступника Андрія Білоусова, міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева, міністра оборони Сергія Шойгу, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, секретаря ради безпеки РФ Миколи Патрушева та інших високопосадовців.

Згідно з рішенням, серед санкцій є блокування активів; обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки; повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України та десятки інших обмежень.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Міністерство оборони Росії 2 березня оголосило дані про втрати серед своїх військових, які беруть участь у вторгненні на територію України. За даними, які цитують російські державні ЗМІ, у Міноборони РФ визнають загибель 498 російських військових і поранення 1597.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840 (разом загиблих і поранених).

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.