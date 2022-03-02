За гроші «єПідтримки» тепер можна придбати будь-які продукти чи товари – Федоров

Віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що гроші з «єПідтримки» тепер можна витрачати на будь-які продукти чи товари.

«Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу. Ми розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти», – написав Федоров.

Як раніше повідомляв міністр, Мінцифри 25 лютого запровадило функцію, відповідно до якої отримані від держави кошти можна переказати на потреби ЗСУ.

За його словами, за 6 днів українці уже переказали на армію понад 1,5 млрд гривень.

Раніше отримані кошти «єПідтримки» можна було витратити на подорожі, спорт, придбання книжок, відвідування культурних закладів, ліки.

Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Міністерство оборони Росії 2 березня оголосило дані про втрати серед своїх військових, які беруть участь у вторгненні на територію України. За даними, які цитують російські державні ЗМІ, у Міноборони РФ визнають загибель 498 російських військових і поранення 1597.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840 (разом загиблих і поранених).

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».