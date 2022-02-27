Через Дію можна переказати гроші українській армії

У застосунку «Дія» запустили нову послугу – переказ коштів українській армії, повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Усі донати підуть у фонд «Повернися живим». Потрібно натиснути Документи – Допомогти армії. Як завжди, все в кілька кліків. Послуга доступна для користувачів IOS та Android», – написав Федоров.

Від 25 лютого, українці можуть перерахувати кошти, одержані в рамках програми «єПідтримка», до благодійного фонду «Повернись живим» на допомогу Збройним силам України.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».