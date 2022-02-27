За дві доби на армію перерахували більше мільярда гривень – «Приватбанк»

Протягом двох останніх діб, 25 та 26 лютого, українські громадяни, що мають рахунок в державному банку, надіслали на потреби Збройних сил понад мільярд гривень.

Про це повідомив керівник пресслужби «Приватбанку» Олег Серга.

З карток програми «єПідтримка», тобто з грошей, які держава раніше виділяла вакцинованим особам, надійшло 375 мільйонів гривень, а з особистих рахунків – ще 785 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що ураїнські громадяни менш ніж за добу переказали 200 мільйонів гривень на потреби армії за програмою надання їм коштів за вакцинацію від COVID-19. Про це заявляв віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністерство 25 лютого запровадило функцію, відповідно до якої отримані від держави кошти можна переказати на потреби ЗСУ.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».