Українці менш ніж за добу за програмою «єПідтримка» перерахували армії 200 млн грн – Федоров

Українські громадяни менш ніж за добу переказали 200 мільйонів гривень на потреби армії за програмою надання їм коштів за вакцинацію від COVID-19. Про це повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«200 мільйонів гривень з «єПідтримки» українці перерахували на потреби нашої армії», – написав він у Telegram.

Як раніше повідомляв Федоров, міністерство 25 лютого запровадило функцію, відповідно якої отримані від держави кошти можна переказати на потреби ЗСУ.

Крім того, міністр також писав, що б’ють рекорди внески до благодійних фондів для української армії: «Нагадаю, що українці ще 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд «Повернись живим». За одну добу зібрали більше коштів, ніж за весь рік!».

Раніше віцепрем’єр Федоров звернувся до генерального директора американської корпорації Apple Inc. Тіма Кука з проханням припинити постачання сервісів та продукції Apple на територію Російської Федерації, в тому числі заблокувати доступ до Apple Store.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.