США виділяють Україні 600 млн дол термінової допомоги

Президент США Джо Байден вночі мав розмову з президентом України Володтимиром Зеленським і ухвалив рішення про негайне виділення Україні 600 мільйонів доларів термінової військової допомоги. Відповідний документ про допомогу опубілкований на сайті Білого дому.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи рішення, уточнив, що 250 мільйонів доларів – на загальну допомогу і 350 млн – на військову. Також Білий дім звернувся до Конгресу за згодою на виділення 6,4 мільярдів доларів на підтримку України – з них 3,5 млрд дол – на оборону.

«Як я вам і обіцяв, кожний новий день приносить нові санкції, зброю та ізоляцію Росії. Вже прибули протитанкова зброя, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для всіх типів зброї та артилерії, автомобілі, бронежилети, паливо, десятки позицій озброєнь та амуніції. Буде ще більше. Головне, щоб ми міцно стояли і тримали Київ», – написав Кулеба у фейсбуці.

Від додав: «Незламність України щогодини схиляє на наш бік все більше і більше партнерів міжнародної коаліції на захист України та миру. Коаліція стає дедалі більшою, сильнішою та рішучішою».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.