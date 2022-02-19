Канада доправила зброю для ЗСУ – Міноборони

До Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького ввечері 19 лютого прибув військово-транспортний літак С-17 Королівських Канадських повітряних сил, який доставив військову допомогу для Збройних сил України, повідомило українське Міноборони.

«Сьогодні ми отримали військову допомогу у вигляді снайперських гвинтівок, автоматичних гвинтівок, кулеметів з оптичними засобами прицілювання, пістолетів, приладів нічного бачення і спостереження та військового спорядження. Дякую нашим партнерам і друзям за це важливе і своєчасне рішення», – заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

У МОУ уточнили, що вантаж доставлений в рамках Технічної угоди між Міністерством оборони України і Департаментом національної оборони і Збройних сил Канади щодо проведення заходів військової підготовки в Україні.

«Співпраця з Канадою є дуже активною і ми будемо її поглиблювати. Тут на Львівщині відбуваються інструктажі. Інструктори з Канади разом із нашими військовослужбовцями відбувають певні тактичні й інші навчання, використовують свої навички, обмінюються досвідом і таке партнерство нам є вкрай важливим. Ми очікуємо прибуття інших рейсів із Канади з оборонним озброєнням», – сказав заступник міністра оборони України Ростислав Замлинський, який зустрічав борт.

У Міноборони уточнили, що це вже другий канадський літак, який прибув в Україну з військовою допомогою на борту. Перший прибув 4 лютого. Очікується, що найближчим часом буде виконано ще декілька рейсів, додали у МОУ.

Допомога надійшла в той час, коли, попри заяви російського Міноборони про те, що частина їхніх сил після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.​

Президент США Джо Байден вважає, що російський лідер Володимир Путін уже ухвалив рішення про нову масштабну агресію проти України.