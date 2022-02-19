Росія готує теракти в ОРДЛО, щоб використати їх як привід для вторгнення в Україну – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявляє, що на окупованих територіях Донецької і Луганської областей російські кадрові військові і спецслужби готують теракти, жертвами яких мають стати цивільні жителі, щоб використати це як привід для звинувачення України і введення регулярних підрозділів збройних сил Росії під виглядом «миротворців».

«Дезінформуючи суспільство про затримання нібито українських ДРГ, противник розкриває власні плани, серед яких – мінування мостів і шляхів, якими окупаційна адміністрація вивозить мирних жителів на територію РФ, мінування автомобілів, житлових будинків і громадських об’єктів. Під особливою небезпекою перебувають автобуси і потяги з дітьми-сиротами та літніми людьми, яких вивозять за відомими та запланованими ними графіками й маршрутами», – йдеться в заяві.

Головнокомандувач ЗСУ вкотре наголосив, що Україна не планує ніяких наступальних дій на Донбасі.

«За останні дні загострення з боку противника не було жодної жертви ні з серед мирного населення, ні серед військових найманців. Противник використовує примусове вивезення мирного населення, передусім жінок та дітей, для реалізації своїх кривавих провокацій. Оприлюднюючи злочинні наміри агресора, ми намагаємося зламати ці сценарії. Адже наше головне завдання – зберегти життя співгромадян по обидва боки лінії зіткнення», – заявив Залужний.

Він також наголосив, що незаконні збройні формування, підтримувані Росією, продовжують масовані обстріли позицій українських військових, внаслідок яких 19 лютого загинули двоє українських військових, ще четверо були поранені.

«Підступність дій противника полягає в застосуванні артилерії, яку навмисне розмістили в населених пунктах, створивши загрозу для мирних мешканців тимчасово окупованих територій», – додав головнокомандувач ЗСУ.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі і попереджають про провокації Росії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що інтенсивність бойових дій на сході України цього тижня різко зросла і наблизилась до тієї, що спостерігалась до набрання чинності домовленості про припинення вогню у липні 2020 року.