Наступ через Чорнобиль: як він може виглядати і з якими перепонами стикнеться?

Понтонний міст через річку Прип’ять у Білорусі таємниче зник. Міст за близько шість кілометрів від українського кордону був виявлений на супутникових знімках Maxar і Planet Labs вночі у вівторок, повідомив телеканал CNN. Але до четверга мосту вже не було, повідомляє телеканал. Наразі незрозуміло, чому побудували міст і чи демонтували його насправді. Американські видання неодноразово публікували різні можливі варіанти військового вторгнення з боку Росії, і один з напрямків прогнозованого удару – Північ. Це – територія Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника, або ж Чорнобильської зони відчуження: заповідний ліс, ізольований від пересічних людей. Чи може Білорусь стати плацдармом для Росії, щоб атакувати Україну з Півночі, й чи буде такий маршрут легким для атакуючих?

За словами військового експерта Михайла Жирохова, точно сказати, як і звідки Росія спланує напад, практично неможливо. Він стверджує, що наступ із Півночі не так просто зробити з кількох причин.

«По-перше, територія для вторгнення є несприятливою через велику кількість лісів та боліт. По-друге, там мінімум асфальтованих доріг, є більшою мірою польові. За таких обставин можливість постачання зброї, їжі та інших матеріалів істотно зменшується», – вважає Жирохов.

Північний напрямок має низку переваг та недоліків, з точки зору Росії щодо сценаріїв можливих дій, пояснює військовий аналітик, керівник «Українського мілітарного центру» Тарас Чмут.

«Переваги – це те, що у цьому напрямі найшвидше йти на Київ. Якщо хотіти захопити столицю, то логічніше це робити з півночі, а не, наприклад, через Херсонську область. Із недоліків – столиця є великою міською агломерацією, яку не так просто можна взяти. Також тут лісиста місцевість, танки їздять дорогами, а тут їх не так багато. Є ще певні обмеження щодо мостів та шляхопроводів», – підкреслює Чмут.

Понтонний міст, судячи зі знімків, наразі демонтований, але як видно, його можна дуже швидко розгорнути. Чи може понтонний міст використовуватись для форсування Прип'яті військами?

Тарас Чмут називає три причини, через які могли розгорнути понтонний міст уздовж кордонів з Україною. Перша – це проведення навчань, друга – можливий спосіб залякування та тиску на Україну. І третя – як один із елементів підготовки до вторгнення.

З Ямполя є єдина дорога – окружна, 136 км. А з понтоном це плече зменшується до 76 кілометрів

Михайло Жирохов зазначає, що міст суттєво скорочує плече наступу супротивника. «З Ямполя є єдина дорога – окружна, 136 км. А з понтоном це плече зменшується до 76 кілометрів. Це стратегічне значення цього мосту, і чому про нього зараз говорять. Умовно він просто допоміг би їм зменшити час», – каже військовий експерт.

«Операція не буде блискавичною»

Водночас, додає він, наступ через правий і лівий берег Дніпра можливий, але операція не буде блискавичною, а отже – не підходить для Росії.

Переправитися через Дніпро можна, але це дуже складно. Тому завдання – наступати без перенаправлення військ із одного берега в інший

«Теоретично, завдання одного угруповання, яке зараз зосереджено в районі Ямполя, Гомельської області – вихід Дніпром до Києва. Інше угрупування, яке зараз знаходиться біля Речиці Гомельської області – може створювати для Києва небезпеку, наступаючи Лівим берегом. Тому що навести понтонний міст через ту річку не можна – її вбрід можна перейти. Переправитися через Дніпро можна, але це дуже складно. Тому завдання – наступати без перенаправлення військ із одного берега в інший. Виходить, що одне угруповання має йти Правим берегом Дніпра, у бік Києва, а інше – Лівим берегом. Але тут теж є проблема, бо на Чернігівщині є лише одна пристойна траса Гомель-Київ, яка, до того ж, йде через річки: Десна, Стрижень, Остер. У разі широкомасштабної війни вони підготовлені до підриву. Вони зможуть полагодити ці мости, але темп наступу буде сповільнений, а ключове завдання для росіян – зробити ривок», – повідомляє Жирохов.

Військові навчання у Прип'яті:

Вторгнення Росії з північного напряму тягне за собою безліч проблем для сторони, яка наступає

За оцінками експертів Центру оборонних стратегій, вторгнення Росії з північного напряму тягне за собою безліч проблем для сторони, яка наступає. Ключова з них – пройти 100 кілометрів через багатоешелонну оборону військ Північного оперативного командування – буде непросто, адже війська готові до протидії.

Не менш важливим фактором є те, що, захопивши Київ, його все одно важко ізолювати. У такому разі, до нього постійно заходитимуть сили опору. А також, самі жителі столиці, яких більше трьох мільйонів, заважатимуть захопити місто. Будь-які варіанти та сценарії захоплення Києва, пишуть автори дослідження, не стануть для України несподіванкою, що й зменшує ймовірність наступу Росії через Північ.

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